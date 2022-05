Comment recharger efficacement votre Tesla Model Y ?

Les différentes puissances peuvent aller de 3kW sur une prise domestique, à 120 kW sur un Supercharger Tesla. Un câble type 2 ainsi qu’un adaptateur domestique sont fournis de série pour la recharge de votre Tesla Model Y. Pour tout autre type de branchement, vous pourrez être amené à acheter un adaptateur spécifique.

Pour recharger à domicile, le choix de l’installateur est déterminant. En effet, vous devez être rassuré sur le prix et la qualité du travail de l’artisan. Nous avons conçu un système nous permettant de vous recommander auprès d’un réseau Premium. ⚡️ Profitez-en pour éviter au maximum les mauvaises surprises et gagner un temps précieux. ⌚️

Types de prises compatibles avec la Tesla Model Y :

Connecteur mobile Tesla pour les prises domestiques

Câble de type 2 pour les bornes accélérées

Connecteur mural Tesla ou wallbox

Supercharger Tesla

Adaptateur CCS Combo 2

Adaptateur CHAdeMO

Sur quels réseaux publics est-ce que je peux recharger ?

De plus en plus de bornes publiques sont installées en France et en Europe, permettant la recharge accélérée. Les prises de type 2 sont devenues le standard. Cela tombe bien, on l’a vu, la Tesla 3 en est équipée, pour se brancher sur ces bornes. La voiture est alors soumise à une puissance allant jusqu’à 11 kW, lui permettant de récupérer 65 km d’autonomie par heure.

On trouve généralement ces bornes rapides sur les parkings sous-terrain ou en surface. Les centres commerciaux, les hôtels, ou même des administrations publiques en proposent, par exemple. De nombreuses villes ont installé des bornes pour inciter l’utilisation de véhicules électriques, non émetteurs de particules, de CO2 ou de NOx (oxyde d’azote) à l’échappement.

La Model Y dispose d’un GPS référençant les bornes de recharge. Ainsi à tout moment d’un trajet, le conducteur peut se diriger vers le point de charge le plus adapté. En outre, un outil en ligne permet de planifier votre trajet, en fonction des points de départ et d’arrivée bien sûr, mais aussi des charges nécessaires et disponibles sur le chemin. Ainsi, vous savez à l’avance où et combien de temps vous vous arrêterez.

Certains lieux publics proposent de la recharge gratuite pour la voiture électrique Tesla Model Y. Ensuite, il existe de nombreux réseaux de recharge payants. Il est très difficile d’estimer le prix d’une recharge, car il dépend de la session de recharge, du temps passé ou encore du kWh récupéré.

De nombreux badges existent également sur les smartphones pour répertorier les points de recharge accessibles au public. Par exemple, Chargemap est un service communautaire qui référence toutes les bornes de recharge publiques, et offre une solution de paiement pour Tesla Model Y.

Combien coûte la recharge ?

A domicile

Un plein coûte aux alentours de 9€. Grâce à une borne connectée au réseau électrique du domicile ou du lieu de travail, vous pouvez recharger la voiture Tesla Model Y avec le tarif pratiqué par le fournisseur d’électricité de votre choix.

Comme avec la plupart des voitures électriques, il est possible de recharger les batteries d’une Tesla Model Y sur une simple prise domestique. Mais une heure de connexion ne permettra de retrouver qu’environ 14 kilomètres d’autonomie à la puissance de 2,3 kW. Il faudrait ainsi plus d’une journée pour régénérer complètement le pack d’une version Long Range.

Avec un boîtier mural, il est possible de recharger la batterie jusqu’à une puissance de 11 kW, soit 6-8 heures pour faire le plein en énergie. De quoi retrouver 70 km d’autonomie en 1 heure. C’est bien plus intéressant, et moins dangereux.

Sur les Superchargers

En Europe, la Model Y est équipée pour la recharge rapide au standard Combo CCS. Les superchargeurs Tesla dans leur configuration d’origine ne lui sont pas adaptés. En décembre 2018, le constructeur américain a commencé à ajouter, sur ses chargeurs rapides existants en Europe, le câble avec connecteur Combo. Il permet de régénérer, généralement en une heure environ, le pack de la Model Y Long Range.

Une immobilisation qui peut friser les 2 heures avec une batterie totalement vidée, afin de lui faire retrouver 100% de sa capacité. Le plein vous reviendra pour 12 € environ.

En 2020, Tesla compte 80 stations, avec plus de 650 Superchargers en France. Le déploiement se poursuit avec des stations de troisième génération à Angoulême (16) et aux Herbiers (85) notamment, avec une augmentation du pic de puissance. Il était de 150 kW et Tesla va proposer 250 kW.

Sur les bornes publiques

Exemple : le réseau Ionity

Les Model Y ont d’emblée un connecteur Combo-CCS et peuvent donc se recharger grâce à une station Ionity. Le tarif de base est de 0,79 € / min (borne ultra-rapide ou HPC).

Pour estimer le temps de votre charge selon le type de borne, rendez-vous en fin d’article !

Combien de temps pour la recharge complète de mon véhicule ?

La Model Y, berline familiale 100 % électrique du constructeur américain Tesla Motors permet de recharger 80 % de la batterie du véhicule en 30 minutes, grâce aux bornes de recharge rapide. Le temps de recharge de la Tesla Model Y est de 7 heures, 20 minutes sur une Wallbox de 7 kw, à 80%.

Avec son autonomie importante et la possibilité de se brancher sur différentes bornes pour ne jamais tomber en panne d’électricité, la Tesla Model Y est un véhicule polyvalent et relativement abordable. Avant l’achat d’un véhicule électrique, il faut bien vérifier cette facilité à se brancher sur n’importe quelle borne.

Tableau comparatif