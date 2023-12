La Tesla Model 3 a toujours été un symbole de révolution dans le marché des véhicules électriques. La version 2024 de ce modèle, connue sous le nom de « Highland », promet de poursuivre cette tradition d’innovation. Cet article offre un regard approfondi sur les dernières mises à jour et caractéristiques de la nouvelle Model 3.

La Dénomination « Highland »

Officiellement, Tesla décrit cette nouvelle version de la Model 3 comme une version « améliorée », évitant les termes tels que « rafraîchissement » ou « lifting ». Malgré la réticence de Tesla à utiliser le terme « Highland » en interne, des preuves sur leur site officiel suggèrent le contraire. La voiture présente de nombreuses améliorations en termes d’autonomie et de confort, bien que certains matériaux aient été remplacés, comme le bois par du tissu.

Autonomie Réelle

L’autonomie réelle de la Model 3 2024 est impressionnante, surtout pour la version à propulsion arrière avec des roues de 18 pouces. Un propriétaire a révélé qu’après un trajet de 247km à 130km/h sur autoroute, la consommation de la batterie était de 64.6%, ce qui équivaut à une autonomie de 382km.

Compatibilité des Accessoires

La compatibilité des accessoires avec la nouvelle version varie. Certains éléments comme les pédales en aluminium sont compatibles, tandis que d’autres, comme la console centrale et les tapis de sol, pourraient ne pas s’adapter parfaitement.

Modes de Conduite

La nouvelle Model 3 a éliminé le choix des modes de conduite, offrant désormais uniquement le mode « hold » qui optimise le freinage régénératif.

Système Audio

Il existe une différence notable entre les versions à longue portée et à propulsion arrière en termes de système audio. La version à longue portée dispose de 17 haut-parleurs, contre 9 pour la version à propulsion arrière.

Révélations d’un Hacker Tesla

Un hacker connu a découvert une nouvelle image intérieure dans le code logiciel, montrant des sièges qui semblent plus sportifs, évoquant des sièges baquets, possiblement pour une future version performance de la Model 3.

Rumeur: Transition vers une Plateforme 600V

Des rumeurs suggèrent que la Model 3 pourrait passer d’une plateforme 400V à 600V, permettant des vitesses de recharge plus rapides. Cependant, cette information reste non confirmée.

Conclusion

La Tesla Model 3 « Highland » 2024 marque une étape importante dans l’évolution de la Model 3, avec des améliorations en termes d’autonomie et de confort, et la perspective de sièges plus sportifs et d’une possible transition vers une plateforme 600V.