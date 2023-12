Opérateur de borne : Un nouvel acteur souhaite prendre une place

En décembre 2023, Altens, un acteur clé de la transition énergétique dans le secteur des transports, a lancé PUR-ELEC en collaboration avec XCharge, un leader dans les solutions de recharge rapide. Cette avancée signale un changement significatif dans le marché français des bornes de recharge, reflétant la tendance croissante vers la mobilité électrique

Le point sur le marché des opérateurs de borne



Le graphique montre que Tesla domine le marché avec 1 566 chargeurs accessibles à tous les véhicules et 553 supplémentaires réservés à ses modèles, suivi de près par Total Energies et Power Dot. Ionity et Allego complètent les cinq premiers. Pour décembre, Tesla maintient la première place, Power Dot prévoit d’étendre significativement sa présence, et Allego se classe également haut pour les expansions futures. Cela révèle un marché dynamique avec des efforts importants d’expansion des infrastructures de recharge rapide en France.

SOURCe : @dtoulouze

Altens et la Mobilité Électrique

PUR-ELEC, la nouvelle offre d’Altens, symbolise l’engagement de l’entreprise envers une approche énergétique durable. En intégrant la production et la distribution d’électricité verte, l’installation de bornes de recharge et des solutions de financement, Altens vise à fournir une solution complète pour la mobilité électrique des entreprises de transport.

Le Partenariat avec XCharge

Le partenariat avec XCharge permet à Altens de proposer des bornes de recharge rapide et efficaces, adaptées aux besoins variés des transporteurs. Ces bornes, parmi les plus puissantes du marché, offrent une recharge rapide pour une gamme étendue de véhicules électriques, favorisant ainsi une transition plus rapide vers des flottes décarbonées.

Impact sur le Marché Français

L’initiative d’Altens marque un tournant pour le marché des opérateurs de borne de recharge en France. Elle répond à un besoin croissant d’infrastructures de recharge fiables et rapides, essentielles pour soutenir l’augmentation des véhicules électriques. Avec PUR-ELEC, Altens ne se contente pas de fournir une technologie avancée, mais aussi une vision globale et durable pour l’avenir de la mobilité électrique.

Le mot du directeur général

« L’avenir du transport décarboné passera nécessairement par le mix énergétique et la possibilité pour les flottes d’exploiter simultanément des camions roulant au biocarburant, au biométhane ou à l’électricité. Le lancement de la gamme PUR-ELEC répond à cet enjeu et permet aux transporteurs de bénéficier d’une offre globale grâce à un partenaire unique », explique Etienne Valtel, Directeur Général d’Altens.



L’introduction de PUR-ELEC par Altens, en partenariat avec XCharge, renforce le marché français des bornes de recharge, en mettant l’accent sur la durabilité, l’efficacité et l’accessibilité. Cette initiative contribue à façonner l’avenir de la mobilité électrique en France, offrant aux entreprises de transport des solutions innovantes pour une transition énergétique réussie.