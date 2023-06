Opérateurs de borne : La maintenance, un sujet à maîtriser impérativement

Le succès de l’électromobilité repose en grande partie sur l’efficacité et la fiabilité de l’infrastructure de recharge. Chez IZIVIA – Groupe EDF, on s’engage activement pour offrir des bornes de recharge durables, fiables et adaptées aux besoins des conducteurs de véhicules électriques. La clé de cet engagement ? Une approche rigoureuse et proactive de la maintenance des bornes.

Un défi majeur : Assurer la fiabilité des bornes de recharge

La maintenance des bornes de recharge est un élément essentiel pour garantir leur fiabilité et leur durabilité. Pour cette raison, les bornes de recharge déployées par IZIVIA sont rigoureusement testées et validées par leurs équipes dans leur laboratoire, ainsi qu’au sein du laboratoire EDF Lab.

Au-delà de l’installation des bornes, c’est l’entretien continu et l’attention constante portée à leur fonctionnement qui permettent d’assurer une qualité de service optimale aux utilisateurs. L’enjeu est de taille : les conducteurs de véhicules électriques doivent pouvoir compter sur une infrastructure de recharge fiable et accessible pour profiter pleinement des avantages de l’électromobilité.

Au cœur de l’innovation avec Lionel Pelletier et David Le Roy

Lionel Pelletier, expert IRVE chez IZIVIA, et David Le Roy, responsable du laboratoire R&D d’EDF, sont en première ligne dans cet effort continu pour optimiser la maintenance des bornes de recharge. Aujourd’hui, ils nous invitent à les rejoindre pour une visite exclusive du laboratoire.

Ces professionnels passionnés travaillent en étroite collaboration pour identifier et résoudre les problèmes potentiels avant même qu’ils n’apparaissent sur le terrain. Grâce à leur expertise technique, ils sont en mesure de mettre en place des solutions innovantes pour améliorer la fiabilité et l’efficacité des bornes de recharge.

C’est dans cet esprit d’innovation constante et de recherche de l’excellence que Quentin Dejust, Alban Jeandin et Nidhal Zribi, trois autres membres clés de l’équipe IZIVIA, contribuent également à l’amélioration continue de l’infrastructure de recharge.

Vers une infrastructure de recharge toujours plus performante

Pour IZIVIA – Groupe EDF, la maintenance des bornes de recharge n’est pas seulement une nécessité technique, mais aussi un engagement envers les conducteurs de véhicules électriques. En travaillant chaque jour à optimiser la fiabilité et la durabilité des bornes, l’équipe IZIVIA s’engage à garantir une expérience de recharge optimale pour tous les utilisateurs.

Ce dévouement à la qualité et à l’innovation est une démonstration éloquente de la façon dont les opérateurs de bornes peuvent contribuer à faire progresser l’électromobilité. En mettant l’accent sur une maintenance rigoureuse et proactive, ils peuvent aider à construire l’infrastructure de recharge solide et fiable dont dépend l’avenir de l’électromobilité.