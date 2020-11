Rendre l’énergie solaire accessible à tous : telle semblerait être la volonté du site e-commerce Oscaro Power, spécialisé dans la vente de kits prêts-à-monter de panneaux photovoltaïques. Filiale du groupe Oscaro, acteur référence pour avoir su démocratiser l’accès aux pièces autos et à des tutoriels d’installations pour les clients finaux.

Volonté véritable ou coup de buzz marketing?

La marque nous explique que “Depuis 2018, l’entreprise française commercialise des kits solaires personnalisables et entièrement sur-mesure.” Le but étant de permettre à chaque foyer d’installer rapidement des panneaux photovoltaïques prêts-à-poser, entièrement adaptés au lieu d’habitation et conçus à partir des meilleures marques soigneusement sélectionnées. Chacun est désormais libre d’installer et de produire sa propre électricité verte grâce à l’offre du site marchant.

Cependant, ce n’est que depuis cette année que nous commençons à attendre parler de ces solutions. Plutôt iconoclastes dans l’approche, l’idée serait de faire “de la pédagogie sur l’énergie solaire” d’après une source interne. Il ne semble donc pas qu’il y ait une stratégie affirmée ou des objectifs ambitieux de fixés pour la filiale d’un groupe qui a su imposer un nouveau marché, ce flou commercial détonne.

Une approche malgré tout sûre d’elle

« Pour un investissement de 2 500 €, chaque client réduit pour plus de 20 ans sa facture d’électricité de 20 à 40 % grâce au kit solaire installé par ses propres soins », explique à ce sujet Pierre-Noël Luiggi, Président d’Oscaro Power. Un pas vers l’autonomie énergétique utile aussi bien pour le portefeuille grâce à un investissement sûr, que pour la planète. Les foyers équipés de panneaux photovoltaïques peuvent également vendre leur surplus d’énergie le cas échéant.

D’après nos calculs, les choses ne sont évidemment pas aussi évidentes et surtout pour la France. Il convient avant de s’équiper de réaliser une étude qui vous dira clairement vos gains potentielles en fonction de votre facture personnelle. Dans la plupart des cas et pour un foyer, l’indépendance énergétique coûte chaque année quelques centaines d’euros. Donc il s’agit probablement d’un cas très spécifique d’un client qui n’optimise rien de son installation énergétique et qui profite de cette installation pour justement veiller à sa consommation.

Une étude rapide et indépendante ?

Chez Tesla Magazine, nous avons identifié le besoin d’évaluer sa performance énergétique comme primordiale à l’installation de panneaux solaires, de tuiles solaires de Tesla ou de Powerwall afin de ne pas être déçu. De notre côté, nous souhaiterions insister sur l’angle philosophique plutôt que sur l’angle économique car il est vrai qu’en 2020 à l’heure où nous devons rallumer des centrales à charbon, vous pourriez être intéressé par l’indépendance énergétique, quoi qu’il en coûte.

Nous proposons à nos membres cette analyse gratuitement. Vous n’avez qu’à nous contacter et nous vous expliquerons la procédure.

Quel est votre opinion sur le sujet?