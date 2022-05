Superchargers: des câbles sont sectionnés aux US

Un internaute désemparé poste sur un forum dédié aux EV et plus particulièrement à Tesla. Des câbles de Superchargers ont été sectionnés dans un parking situé à Los Angeles ! Il y a de quoi s’indigner.

L’internaute en question commence par préciser que “pour ceux qui ne le savent pas, le crime est hors de contrôle ici à Los Angeles”. De là à sectionner les câbles d’une borne de recharge et donc à mettre un utilisateur Tesla dans une position inconfortable ?

Quel est l’intérêt d’un tel acte ?

En effet, comme les propriétaires de voitures électriques ont besoin de faire le plein pour continuer à rouler, les conducteurs électriques doivent recharger la batterie de leur voiture… L’internaute qui dénonce cet acte se demande alors comment peuvent être réutilisés ces câbles.

Il pose d’ailleurs une question à laquelle nous avons tous pensé en voyant cet acte barbare : “quel est l’objectif de faire ça ?”. Effectivement, cela fait mal au cœur de voir de si belles bornes abîmées, et tout ça pour quoi ?

Voler et revendre le cuivre

D’autres internautes apportent des éléments de réponse : cela peut être pour récupérer et vendre le cuivre, par exemple. On sait qu’avec la crise sanitaire et l’invasion de l’Ukraine, le prix des matières premières n’a cessé d’augmenter.

Cependant, au vu de la faible quantité présente, ce n’est pas certain que le voleur en question en retire beaucoup d’argent. Si c’est le cas, cela veut dire que cette malheureuse borne Tesla ne sera pas son unique victime. Ce qui est bien dommage pour les propriétaires que cela va embêter.

Un acte de vengeance ?

Les bornes de recharge en contenant peuvent donc faire des envieux. Or, un autre internaute souligne que le travail n’a pas été fait correctement… Est-ce que ce serait par pur vandalisme ? Quelqu’un qui serait jaloux des propriétaires de Tesla ou carrément du CEO ?

Cela peut aussi bien être quelqu’un qui est contre les véhicules électriques de façon générale… Et qui souhaiterait ainsi empêcher les VE de charger. D’où la suggestion suivante : pourquoi ne pas installer de caméras ? Un peu plus de sécurité et de justice ne ferait pas de mal !

Espérons d’ailleurs que cette problématique américaine ne se déploie pas en France. C’est compréhensible que les électriques ennuient ceux qui ne jurent que par l’essence ou le diesel mais de là à couper des câbles ? C’est trop !

Des actes de vandalismes nombreux

D’autant qu’un internaute de ce même forum partage une anecdote tout aussi déplaisante sur le genre humain… Une librairie locale avait mis en place des points de charge gratuits, et les deux écrans ont été cassés. Encore une fois, quel est l’intérêt de se comporter ainsi ? Mon indignation n’a pas de limites !

Certains ont vraiment le don de vouloir nuire aux autres. Le pire étant qu’ils réussissent en pénalisant les conducteurs de VE qui en plus de penser à leur confort de conduite, pensent aux autres en respectant davantage l’environnement ! Qu’il s’agisse d’ailleurs de la qualité de l’air ou de la tranquillité sonore…



Les VE ont de nombreux avantages, n’hésitez pas à checker les articles de Tesla Magazine pour vous en rendre compte par vous-mêmes !