Où en est la borne de recharge ultra-rapide GAC Aion ?

La révolution de la mobilité électrique ne se limite pas aux véhicules eux-mêmes. Les infrastructures de recharge jouent un rôle tout aussi crucial. Dans cette optique, GAC Aion, la division électrique du groupe automobile chinois GAC, a dévoilé sa borne de recharge ultra-rapide A480, capable de délivrer jusqu’à 480 kW. Mais où en est cette technologie aujourd’hui ?

Une borne de recharge à la pointe de la technologie

La borne A480 de GAC Aion est conçue pour charger les véhicules électriques à une puissance maximale de 480 kW, avec une tension de 857 V et un courant de 560 A. Selon les données fournies par le constructeur, cette borne permettrait de récupérer 35,1 kWh en seulement 4 minutes et 50 secondes, soit l’équivalent d’environ 200 km d’autonomie, rivalisant ainsi avec le temps nécessaire pour faire le plein d’un véhicule thermique.

Compatibilité avec les véhicules GAC Aion

Pour exploiter pleinement cette borne, les véhicules doivent être équipés de la technologie de charge rapide 6C. Le modèle Aion V, par exemple, est capable de passer de 30 à 80 % de charge en environ 4 minutes et 50 secondes grâce à cette technologie. Cependant, cette technologie n’est pas encore largement disponible sur le marché, et son déploiement reste limité.

Déploiement et perspectives

À ce jour, les bornes A480 sont principalement installées en Chine, avec des démonstrations dans des salons automobiles et des événements industriels. Le déploiement à l’international, notamment en Europe, reste encore à confirmer. GAC Aion a annoncé son intention d’étendre sa présence en Europe, avec une entrée prévue sur le marché britannique en 2026. Cependant, des défis tels que les tarifs douaniers et la concurrence locale pourraient influencer cette expansion.

Conclusion

La borne de recharge ultra-rapide A480 de GAC Aion représente une avancée significative dans le domaine de la recharge des véhicules électriques. Toutefois, sa disponibilité et son adoption à grande échelle dépendent de plusieurs facteurs, notamment la compatibilité des véhicules, le déploiement des infrastructures et les stratégies d’expansion internationale de GAC Aion. Il sera intéressant de suivre l’évolution de cette technologie dans les mois à venir.