Les pratiques au volant ont évolué au cours des dernières années. Moins polluantes, les voitures électriques gagnent en popularité. Si vous envisagez d’utiliser votre véhicule sur autoroute, il est judicieux de chercher une solution adaptée pour gérer à la fois la recharge et les péages.

Faites le choix du télépéage

Pour gagner du temps sur les autoroutes françaises, le télépéage est un choix judicieux. Ce système de paiement automatisé vous autorise à franchir rapidement les péages autoroutiers à l’aide d’un badge fixé sur votre pare-brise. En échange d’un abonnement mensuel, le paiement se fait sans que vous ayez besoin de vous arrêter.

Les avantages du télépéage sont clairs pour les automobilistes : gagner du temps, désengorger les files d’attente et faciliter les déplacements sur les principaux tronçons autoroutiers du réseau français.

Pour les conducteurs de voitures électriques, le badge de télépéage s’inscrit comme un allié incontournable pour voyager sereinement. Silencieuse et fluide, la conduite électrique mérite de l’être jusqu’au bout : avec le télépéage, plus besoin de s’arrêter aux barrières. Le paiement s’effectue automatiquement, permettant de préserver l’autonomie du véhicule tout en profitant d’un trajet sans coupure. Compatible sur l’ensemble du réseau autoroutier français, le badge offre ainsi un vrai confort de conduite et une expérience simplifiée pour tous les électromobilistes.

Gérez vos recharges électriques sur l’autoroute

Les modèles électriques ont beaucoup progressé en matière d’autonomie durant la décennie écoulée. Ces engins vous garantissent aujourd’hui de pouvoir accomplir de longues distances avec une seule recharge. Si vous prenez l’autoroute avec votre voiture électrique, il est possible toutefois que vous ayez besoin de la recharger en chemin.

Des aires de services sont accessibles pour cela, avec des stations de recharge haute-puissance se trouvant sur les axes les plus empruntés en France comme l’A10, l’A7, l’A9 ou l’A11. Le réseau autoroutier propose ainsi des bornes ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Pour faciliter vos recharges, un abonnement dédié Tesla “Superchargeur” se montre très pratique. Vous pourrez vous en servir pour recharger la batterie de votre voiture, mais aussi pour accéder à un réseau étendu de bornes rapides réparties sur tout le territoire.

Voyage en électrique en toute sérénité​

Avoir à la fois un abonnement de recharge et un badge de télépéage, c’est avant tout gagner en sérénité sur autoroute. Le conducteur sait qu’il peut recharger facilement sur les aires équipées et franchir les péages sans manipuler de carte bancaire ni gérer de tickets.​

Cette double sécurité limite l’angoisse liée à l’autonomie et aux paiements imprévus, notamment lors des longs trajets. Elle permet de se concentrer pleinement sur la route, de planifier les pauses au moment le plus opportun et de profiter du confort de la conduite électrique, que ce soit pour un départ en vacances ou des déplacements réguliers.