L’Incomparable hérite son nom de l’un des plus gros diamants au monde. L’hôtel l’Incomparable*****ecc brillera sur Aix les Bains Riviera des Alpes, dès le mois de juin 2020.

Il vient compléter la collection de diamants déjà existants du groupe Lodge and Spa Collection : le Koh-I Nor 5* à Val Thorens, le Taj-I Mah 5* à Arc 2000 et le Daria-I Nor 5* à l’Alpe d’Huez.

Le premier hôtel du groupe en plaine

L’Incomparable 5*ecc est le premier hôtel du groupe à se situer en plaine, face au plus grand lac naturel de France pour un point de vue…incomparable.

Intimiste, confidentiel, exclusif, sont les mots qui caractérisent le mieux ce diamant. La maison propose 15 chambres et suites luxueuses, avec parquet massif, carreaux de ciments d’Italie au sol, poutres apparentes, marbre de Carrare et terrasse en pierre de Bourgogne. Des matériaux d’exception pour une décoration différente selon les chambres.

L’emplacement est rêvé : côté montagne, les chambres côtoient des massifs enneigés et côté lac, c’est une superbe vue panoramique sur la côte sauvage du lac qui s’offre à vous.

Deux passionnés qui promettent une quête d’excellence de tous les instants : Adeline Roux, directrice audacieuse et raffinée autant qu’elle est douce et attentive à l’autre, veillera à apporter ses lettres de noblesse à la maison.

Adeline Roux

Antoine CEVOZ, un jeune Chef au savoir-faire prometteur, aime surprendre et s’est fait une spécialité de proposer des menus à l’aveugle, qui sont devenus sa signature….

Le Chef a un composte qui permet de limiter les déchets alimentaires et de les transformer en terre organique afin de cultiver son potager en permaculture. Dans ce joli potager, il cultive ses légumes et quelques plantes aromatiques. Pour le reste il choisit ses produits en privilégiant le circuit court auprès des producteurs locaux. Dans le parc arboré de la maison on y retrouvera également des ruches pour produire un miel So’Riviera des Alpes.

Un spa qui offre une approche globale

Black Diamond Luxury Spa propose une approche globale de l’être humain et une vision holistique du bien-être qui se retrouvent dans les protocoles de soins qui sont tous personnalisés, pour vivre une expérience totale de ressourcement

sur mesure. Piscine intérieure ou piscine chauffée extérieure, jacuzzi ou sauna en terrasse, tisanerie aux multiples infusions, terrain de tennis, prenez-le temps de vous détendre dans chaque espace de l’hôtel …

Vos avantages membres

En temps que possesseur de la carte de membre Tesla Magazine, vous bénéficiez d’avantages et d’une réservation sur mesure. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter pour en profiter. Nous recommandons fortement ce nouvel écrin de détente et de bien-être.