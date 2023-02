Hôtel Borne de Recharge Saint-Denis (Réunion)

Bienvenue sur notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques à Saint-Denis, sur l’île de La Réunion. Si vous êtes à la recherche d’un établissement qui vous permettra de vous reposer tout en rechargeant votre véhicule électrique, vous êtes au bon endroit. Grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière, il est désormais possible de combiner confort et écologie.

Chez Tesla Magazine, nous avons réuni pour vous une liste d’hôtels à Saint-Denis qui proposent des bornes de recharge. Néanmoins, veillez à vérifier auprès de chaque établissement si la borne de recharge est gratuite ou payante, et si la réservation d’une place est nécessaire. En effet, la disponibilité des bornes de recharge varie souvent selon l’affluence de l’hôtel.

Saint-Denis, préfecture de La Réunion, est une ville pleine de charme. Elle se situe sur la côte nord de l’île et regorge de lieux historiques, tels que la cathédrale Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception ou encore le Jardin de l’État. Si vous êtes un amateur de nature, ne manquez pas le Parc des Palmiers, un espace vert de 3 hectares au cœur de la ville.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’île de La Réunion encourage la mobilité durable. Vous pourrez ainsi vous déplacer en bus, en vélo ou en marchant sur de nombreuses pistes cyclables et piétonnes. Nous vous invitons à découvrir Saint-Denis et ses alentours de manière éco-responsable.

Réservez dès maintenant l’un de nos hôtels avec borne de recharge pour véhicules électriques, et profitez d’un séjour reposant et respectueux de l’environnement.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Dina Morgabine St Denis 1 Rue Issop Ravate, 97400 Saint-Denis 1 x Type 2, 7 kW Gîte rural _ vue Océan _ des bateaux dans le ciel 248 Route Antide Boyer, 97417 Saint-Denis NP Hôtel Select – Réunion 1 Bis Rue Des Lataniers, 97400 Saint-Denis NP ILOHA Seaview Hotel et PALM Hotel & Spa Pointe des châteaux, 97436 Saint-Leu 1 x Type 2, 22 kW PALM Hotel & Spa Grand’anse, 97429 Petite-Île 1 x Type 2, 22 kW

Hôtel Dina Morgabine St Denis

L’Hôtel Dina Morgabine St Denis est un établissement 3 étoiles situé à Saint-Denis, à 42 km du cirque de Salazie. Il propose un cadre confortable avec des chambres climatisées dotées de nombreux équipements, tels qu’un bureau, une bouilloire, un minibar, un coffre-fort, une télévision à écran plat et une salle de bains privative avec douche.

Le personnel attentif assure un service 24h/24 à la réception et vous pourrez également profiter d’un bar et d’un restaurant sur place. Pour votre bien-être, l’hôtel met à votre disposition une salle de sport gratuite.

Le Dina Morgabine St Denis est idéalement situé à 45 km de la maison de Coco et à 48 km du jardin botanique de Mascarin. Il est facilement accessible depuis l’aéroport de La Réunion-Roland Garros, situé à seulement 9 km, et un service de navette aéroport peut être assuré moyennant des frais supplémentaires. Un parking privé est également disponible sur place.

Adresse : 1 Rue Issop Ravate, 97400 Saint-Denis

Type de recharge : 1 x Type 2, 7 kW

Gîte rural _ vue Océan _ des bateaux dans le ciel

Source : Booking.com

Le Gîte rural « Vue Océan des bateaux dans le ciel » offre une vue sur son jardin et propose des services pour vous faire passer un séjour agréable, comme un service de prêt de vélos, un jardin et une terrasse. Il se trouve à environ 45 km de la maison de Coco et à 49 km des jardins botaniques de Mascarin.

Cet hébergement rural comprend 2 chambres, une cuisine équipée d’un réfrigérateur et d’un four, ainsi qu’une salle de bains avec douche, sèche-cheveux et lave-linge. Des serviettes et du linge de lit sont fournis pour votre confort.

La région est idéale pour les amateurs de randonnée. L’aéroport de La Réunion Roland-Garros, le plus proche, se trouve à 24 km du gîte.

Adresse : 248 Route Antide Boyer, 97417 Saint-Denis

Type de recharge : NP

Hôtel Select – Réunion

L’Hôtel Select – Réunion, situé à 15 minutes à pied du centre-ville de Saint-Denis, est un magnifique bâtiment avec des balcons. Les chambres colorées sont climatisées, équipées d’une télévision par satellite et d’une salle de bains privative avec sèche-cheveux. Certaines disposent d’un balcon avec vue sur les montagnes ou la piscine.

Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins et la piscine extérieure et la terrasse couverte sont des endroits idéaux pour profiter du soleil. La plage se trouve à 30 km et une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tous les logements et à la réception.

Le parking couvert est gratuit sur place et l’établissement peut organiser des transferts avec une société de taxis.

Adresse : 1 Bis Rue Des Lataniers, 97400 Saint-Denis

Type de recharge : NP

ILOHA Seaview Hotel

L’Iloha Seaview Hotel vous offre un cadre tropical avec ses 1 hectare de jardins et une vue imprenable sur la baie de Saint-Leu. Les chambres et les bungalows modernes sont dotées de tout le confort nécessaire, tels que la climatisation, une véranda, une télévision par satellite à écran plat et un coffre-fort. Certaines chambres disposent même d’une kitchenette entièrement équipée. Les salles de bains privatives sont pourvues d’une douche et d’un sèche-cheveux.

Le restaurant La Trattoria propose une vue panoramique sur l’océan Indien et le restaurant Kotémer est installé au bord de la piscine extérieure entourée d’une terrasse meublée. Vous pourrez également déguster des cocktails au bar et vous rendre au glacier.

Durant votre séjour, vous pourrez profiter du spa Cas’Akéa et des activités proposées sur place, telles que le ping-pong, le billard et les jeux de société. Vous pourrez également observer les tortues de mer à Kélonia, situé à seulement 300 mètres de l’hôtel. L’aéroport de Saint-Pierre-Pierrefonds est à 37 km.

Adresse : Pointe des châteaux, 97436 Saint-Leu

Type de recharge : 1 x Type 2, 22 kW

PALM Hotel & Spa

Le Palm Hotel & Spa de La Réunion vous offre un cadre de détente unique avec ses 2 piscines extérieures, dont une chauffée, son spa et ses 3 restaurants avec vue panoramique. Les chambres climatisées disposent de télévision à écran plat, minibar et salle de bains privative.

Le Palm Hotel propose une cuisine locale avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner, ainsi qu’une terrasse pour se détendre avec une boisson. L’hôtel dispose également d’un espace bien-être avec hammam, baignoire spa, 6 salles de massage, un espace de soins de beauté et un jardin tropical.

Des activités variées telles que le ping-pong, le minigolf, le billard et la pétanque sont également disponibles. Le parking privé sur place est gratuit et l’hôtel se trouve à 25 minutes de route de l’aéroport de Saint-Pierre.

Adresse : Grand’anse, 97429 Petite-Île

Type de recharge : 1 x Type 2, 22 kW