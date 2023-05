Hôtel Borne de Recharge Limoges

Notre guide sur les hôtels avec bornes de recharge à Limoges est là pour vous aider à planifier votre prochaine escapade en toute sérénité. Les hôtels avec bornes de recharge sont un choix idéal pour les propriétaires de voitures électriques qui cherchent à recharger leur véhicule tout en profitant d’un séjour confortable. Les hôtels sélectionnés se sont engagés à réduire leur impact environnemental en proposant des bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Limoges est une ville dynamique et historique située en France. Elle est célèbre pour son art de la porcelaine, ses nombreuses attractions culturelles et sa gastronomie délicieuse. En plus de ses nombreux atouts, Limoges est également en avance en matière de durabilité et de mobilité durable, avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville.

Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Venez découvrir Limoges pour un séjour écologique et sans stress, grâce à notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Campanile Limoges Centre – Gare 44 COURS GAY LUSSAC, 87100 Limoges 2 x Type 2, 22 kW1 x Domestique UE, 3.7 kW The Originals City – Hôtel Saint-Martial, Limoges Centre 21 Rue Armand Barbes, 87100 Limoges 3 x Type 2, 14 kW Kyriad Limoges Centre Gare – Atrium 22 Allee De Seto, 87000 Limoges 2 x Type 2, 22 kW1 x Domestique UE, 3 kW Best Western Plus Richelieu 40 Avenue Baudin, 87000 Limoges 1 x Type 3C, 22 kW1 x Domestique UE, 3 kW Hôtel du Golf Saint Lazare Avenue du Golf, 87000 Limoges NP

Hôtel Campanile Limoges Centre – Gare

L’Hôtel Campanile Limoges Centre – Gare se trouve à Limoges et offre un cadre agréable avec un jardin et une terrasse. Il propose également un bar et des chambres climatisées dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres sont équipées d’un bureau, d’une télévision et d’une armoire, ainsi que d’une salle de bains privative avec sèche-cheveux.

Le petit-déjeuner continental et buffet est servi chaque matin à l’hôtel. Le personnel de la réception ouverte 24h/24 parle anglais et espagnol et peut également fournir des salles de réunion moyennant des frais supplémentaires.

L’hôtel se trouve à proximité du Zénith de Limoges, à 3 km, et du parc des expositions, à 3,3 km. L’aéroport de Limoges-Bellegarde est à 7 km.

Adresse : 44 COURS GAY LUSSAC, 87100 Limoges

Type de recharge : 2 x Type 2, 22 kW et 1 x Domestique UE, 3.7 kW

The Originals City – Hôtel Saint-Martial, Limoges Centre

Le The Originals City – Hôtel Saint-Martial est situé à seulement 10 minutes à pied du centre de Limoges et à 5 minutes de la gare de Limoges-Bénédictins. L’hôtel propose des chambres spacieuses dotées d’une télévision à écran plat, d’une salle de bains privative et d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Le petit-déjeuner buffet est servi tous les matins, et pour votre commodité, l’hôtel propose un parking privé sur demande et moyennant un supplément.

Le The Originals City – Hôtel Saint-Martial est idéalement situé à 800 mètres de l’aquarium de Limoges et du musée national Adrien Dubouché, et à 3 km de la salle de spectacles Zénith. Des bornes de recharge pour voitures électriques sont également disponibles sur place, sous réserve de disponibilité.

Adresse : 21 Rue Armand Barbes, 87100 Limoges

Type de recharge : 3 x Type 2, 14 kW

Kyriad Limoges Centre Gare – Atrium

Le Kyriad Limoges Centre Gare – Atrium est un hôtel 3 étoiles situé au cœur de Limoges, à proximité de la gare de Limoges-Bénédictins. Il propose des chambres climatisées dotées d’une connexion Wi-Fi gratuite pour un séjour confortable.

Le restaurant partenaire de l’établissement, Le Relais Limousin, est situé au rez-de-chaussée et sert une cuisine traditionnelle tous les jours de la semaine.

Le Kyriad Limoges Centre Gare – Atrium dispose également d’une réception ouverte 24h/24 et d’un parking privé sur place pour garantir un séjour pratique et sans stress.

Adresse : 22 Allee De Seto, 87000 Limoges

Type de recharge : 2 x Type 2, 22 kW

1 x Domestique UE, 3 kW

Best Western Plus Richelieu Limoges

Le Best Western Plus Hôtel Richelieu est un hôtel historique situé entre deux zones piétonnes de Limoges. L’aquarium du Limousin est à seulement 350 mètres de l’hôtel et la gare de Limoges-Bénédictins se trouve à 1,5 km.

Il propose des chambres climatisées dotées d’un espace de vie confortable, d’une salle de bains privative moderne, d’une télévision et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Un petit-déjeuner buffet est servi tous les jours et le bar de l’hôtel offre un endroit idéal pour se détendre avec un verre ou un cocktail. Il y a également plusieurs restaurants à proximité.

Le personnel compétent et courtois est disponible 24h/24 pour offrir un service de très haute qualité. L’hôtel comprend également une salle de sport et une bagagerie pour votre commodité.

Adresse : 40 Avenue Baudin, 87000 Limoges

Type de recharge : 1 x Type 3C, 22 kW et 1 x Domestique UE, 3 kW

Hôtel du Golf Saint Lazare

L’Hôtel du Golf Saint Lazare « ex Green St Lazare » vous accueille dans un cadre paisible à côté du parcours de golf de Limoges, seulement à 3 km du centre-ville. Il offre un hébergement confortable avec une salle de bains privative pour chaque chambre. Une connexion Wi-Fi gratuite et un parking privé sont à votre disposition pour plus de commodité.

Chacune des chambres est équipée d’une télévision par satellite et d’une salle de bains privative moderne, avec une baignoire ou une douche à l’italienne.

Vous pourrez déguster la cuisine gastronomique du restaurant de l’hôtel, tout en profitant d’une vue panoramique sur le parcours de golf. Le bar et la terrasse fleurie de l’établissement vous offrent également un endroit agréable pour vous détendre.

Le personnel attentionné et compétent est à votre disposition 24h/24 pour vous garantir un service de qualité durant votre séjour à l’Hôtel du Golf Saint Lazare.

Adresse : Avenue du Golf, 87000 Limoges

Type de recharge : NP