Bienvenue dans le monde enchanteur du Val d’Isère, où le luxe rencontre l’authenticité alpine. Découvrez cinq hôtels avec spa exceptionnels nichés au cœur de cette station de ski emblématique des Alpes françaises. Ces joyaux hôteliers possèdent une touche magique qui transformera votre séjour au ski en une parenthèse paradisiaque.

1 : Hôtel K2 Chogori *****

L’hôtel du K2 Chogori est tout simplement le petit frère du fameux K2, l’un des plus somptueux hôtels de Courchevel. Cet hôtel avec spa de Val d’Isère, cinq étoiles réputé pour son luxe inégalé, offre une expérience alliant grand confort et raffinement. Laissez-vous tenter par ses chambres élégantes et cocon, ses installations haut de gamme et ses vues à couper le souffle sur les montagnes. Le K2 Chogori est une destination de choix pour les amateurs de ski et de détente alpine.

LE K2 CHOGORI

143 Avenue du Prariond

73150 Val d’Isère

2 : Hôtel Airelles Val d’Isère *****

Cet établissement cinq étoiles est parfait pour passer de merveilleuses vacances de début d’année. Son restaurant, Loulou, offre une vue panoramique sur les pistes depuis sa somptueuse terrasse de 800m². Dans un cadre chic, dégustez des spécialités alpines et des mets italiens. Les amateurs d’aventure pourront s’essayer au saut en parapente, à la plongée sous-marine en lac gelé et à la randonnée en chien de traîneau. Un spa de 1200m² est mis à votre disposition faisant du quasi-palace le plus vaste spa d’hôtel de la station.

AIRELLES VAL D’ISÈRE

145 rue de la Poste

73150 Val d’Isère

3 : Hôtel La Mourra *****

Au cœur de Val d’Isère, l’hôtel La Mourra s’inspire de l’élégance des chalets traditionnels. Composé de quelques suites, d’un spa et de cinq chalets privatifs à louer, formant un hameau de montagne, l’hôtel offre une expérience luxueuse inégalée. Les chalets, intégrés à cette structure hôtelière de prestige, promettent un cadre apaisant. La décoration est soignée. Les équipements sont exceptionnels et assurent un service sur-mesure. La Mourra promet une immersion magique au cœur de l’atmosphère alpine de Val d’Isère.

HÔTEL LA MOURRA

460 avenue du Prariond,

73150 Val-d’Isère

4 : Les Barmes de l’Ours *****

Réveillez-vous devant les majestueuses montagnes de l’une des 76 chambres et suites des Barmes de l’Ours. Cet établissement, imprégné d’une âme artistique et d’un esprit familial, séduit par son emplacement au pied de la Face de Bellevarde. Son spa de 1000m², en collaboration avec Sisley, offre une détente garantie. Au cœur de l’hôtel, la galerie des Barmes expose chaque année le travail d’artistes contemporains.

LES BARMES DE L’OURS

Montée de Bellevarde,

73150 Val d’Isère

5 : Hôtel Le Blizzard *****

Cet hôtel cinq étoiles est réputé pour son ambiance chaleureuse, son élégance alpine et son service de qualité. Avec un mélange de tradition montagnarde et de luxe contemporain, l’hôtel Le Blizzard offre une expérience unique et festive. Cet établissement est fait pour les voyageurs cherchant à allier confort et charme alpin.

HÔTEL LE BLIZZARD

1006 avenue Olympique,

73150 Val-d’Isère