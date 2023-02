Hôtel Borne de Recharge Brest

Découvrez notre guide des hôtels équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques à Brest. Dans cette ville située sur la côte ouest de la France, vous pouvez maintenant combiner un séjour décontracté avec la recharge pratique de votre véhicule électrique. Grâce à l’engagement de l’industrie hôtelière pour la durabilité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, nous avons sélectionné les hôtels les plus adaptés pour vous.

Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Brest est une ville côtière riche en histoire et en culture, avec ses monuments historiques, ses plages et ses activités nautiques. La ville a également fait des efforts pour encourager les modes de transport durables tels que la marche, le vélo et les transports en commun. Avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles à Brest, les visiteurs peuvent explorer la ville en toute sérénité, en sachant qu’ils peuvent recharger leur véhicule électrique à tout moment.

Rendez-vous à Brest pour un séjour paisible et respectueux de l’environnement, grâce à notre guide exhaustif des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Logis Hôtel Center Brest 4 Boulevard Léon Blum, 29200 Brest 2 x Type 2, 14 kW Hôtel Saint Louis 6 Rue Algésiras, 29200 Brest 1 x domestique UE, 3kW B&B HOTEL Brest Centre Port de Commerce 325 Rue de l’Elorn, 29200, Brest NP Appart’city – Terres de France Brest 81 Rue Robert Doisneau, 29200 Brest NP Cit’Hotel Brest Centre Gare

(à proximité borne de recharge) 4 Boulevard Gambetta, 29200 Brest 2 x Type 2, 22 kW

Logis Hôtel Center Brest

Le Logis Hôtel Center se situe à proximité du centre-ville et propose des installations modernes pour votre confort et votre bien-être. Vous pourrez profiter gratuitement d’une salle de sport, d’un bar, d’un restaurant avec service d’étage, ainsi que des chaînes du bouquet Canal+ et d’une connexion Wi-Fi dans tout l’hôtel.

Les chambres spacieuses de l’hôtel sont équipées d’une télévision à écran plat de grande taille, d’un bureau et d’une salle de bains privative. Le restaurant, ouvert certains jours de la semaine, sert une cuisine française traditionnelle et gastronomique. Le bar est ouvert du lundi au vendredi et un service d’étage est disponible 24h/24.

Vous pourrez également accéder gratuitement au spa et au centre de bien-être de l’hôtel, comprenant un sauna, un hammam et une salle de sport, avec la possibilité de réserver un jacuzzi en supplément. Enfin, le Logis Hôtel Center vous offre un parking privé et sécurisé gratuitement.

Adresse : 4 Boulevard Léon Blum, 29200 Brest

Type de recharge : 2 x Type 2, 14 kW

Hôtel Saint Louis, Brest

L’Hôtel Saint Louis est situé en plein centre-ville, au sein d’un quartier paisible et chaleureux. Il est respectueux de l’environnement et propose un cadre familial accueillant. Vous pourrez profiter de la proximité de toutes les commodités, telles que les boutiques et les restaurants de la gare SNCF, ainsi que découvrir le charme du quartier Saint-Louis, qui est considéré comme le quartier préféré des voyageurs visitant Brest selon les commentaires clients indépendants.

Adresse : 6 Rue Algésiras, 29200 Brest

Type de recharge : 1 x domestique UE, 3 kW

B&B HOTEL Brest Centre Port de Commerce

Le B&B HOTEL Brest Centre Port de Commerce est situé à Brest, à seulement 1 km du musée maritime national. Il propose un hébergement 3 étoiles doté d’un salon commun et d’un bar. Les chambres climatisées disposent d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’une salle de bains privative, d’un bureau et d’une armoire. Certaines chambres offrent également une vue sur la mer.

Un petit-déjeuner buffet, continental ou sans gluten est servi tous les matins. Un parking privé est également disponible sur place.

Le B&B HOTEL Brest Centre Port de Commerce est idéalement situé à proximité du château, de la gare et de l’arsenal de Brest. L’aéroport de Brest-Bretagne est implanté à seulement 13 km.

Adresse : 325 Rue de l’Elorn, 29200, Brest

Type de recharge : NP

Appart’city – Terres de France Brest

L’Appart’city Brest, situé dans le quartier de Kérinou, offre un accès facile au centre-ville, au port de plaisance et au centre marin Océanopolis. Cette résidence propose des studios dotés d’une cuisine entièrement équipée avec un micro-ondes, un réfrigérateur et des plaques de cuisson, ainsi qu’un bureau, une télévision et une table avec des chaises. La connexion Wi-Fi est gratuite et le linge de lit et les serviettes sont fournis.

En plus de ces équipements de base, l’Appart’city Brest propose également des services à la carte, tels que la blanchisserie, le ménage, le linge de lit et de toilette, ainsi qu’un petit-déjeuner continental comprenant des options sans gluten, des viennoiseries, des boissons chaudes et froides, des fruits frais, du fromage et des yaourts.

Adresse : 81 Rue Robert Doisneau, 29200 Brest

Type de recharge : NP

Cit’Hotel Brest Centre Gare

Le Cit’Hotel Brest Centre Gare se trouve au cœur de Brest, à côté du palais des congrès, du port de commerce et de la gare ferroviaire. Le personnel accueillant vous assurera un séjour confortable.

Toutes les chambres disposent d’une télévision à écran plat et d’une connexion Internet gratuite. Certaines chambres offrent une vue sur la mer. Un petit-déjeuner buffet composé de produits biologiques ou locaux est servi tous les jours de 7h00 à midi.

L’hôtel dispose d’un espace de stationnement gratuit pour les vélos et d’une aire de stationnement payante pour les motos. Il y a également des parkings payants à proximité. Des bornes de recharges rapides sont aussi idéalement situées à proximité de l’hôtel si vous conduisez une voiture électrique.

Adresse : 4 Boulevard Gambetta, 29200 Brest

Type de recharge : 2 x Type 2, 22 kw