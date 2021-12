Panneaux solaires : faut-il encore attendre Tesla ?

Tout part d’un tweet disant “Et juste comme ça, l’électricité est coupée et notre mur de puissance Tesla alimente notre maison”. Il a suscité beaucoup de réactions dans les commentaires, qu’elles soient positives comme négatives. Ce qui permet de se poser la question suivante : que donnent les panneaux solaires promis par Tesla ? Allons-nous devoir les attendre encore longtemps ? Sont-ils vraiment efficaces ?

Nous allons répondre à toutes vos interrogations dans cet article.

Les panneaux solaires Tesla efficaces mais …

…pas rentables tout de suite : l’exemple d’une famille américaine

Depuis janvier 2020, Tesla a diversifié son catalogue de produits. Accompagnées de deux PowerWall, d’énormes batteries rechargeables, ses tuiles solaires produisent de l’électricité renouvelable grâce à l’énergie solaire.

La firme américaine a promis qu’il serait bientôt disponible hors des États-Unis, notamment en Europe, dès qu’ elle a présenté ce produit. Mais, avec l’épidémie de coronavirus, cette expansion internationale a été repoussée.

Un investissement conséquent à l’installation

La famille Neumann bénéficie de la troisième génération de tuiles solaires appelée Solar Glass V3. Le budget total pour l’installation est de 83 000 dollars, hors aides éventuelles. Soit 74 000 euros environ.

Dans ce prix, plus de la moitié est l’achat des tuiles (270 m² de tuiles, quand même). 30 % du budget est consacré à la main d’œuvre. Cela comprend à l’enlèvement des tuiles classiques, l’adaptation de la structure du toit et la pose des tuiles.

20 % du budget ont été dédiés à l’achat de deux PowerWall. Ce sont deux batteries rechargeables externes qui collectent l’énergie du toit et alimentent la maison.

Quand la production d’énergie est supérieure à la consommation, les PowerWall sont capables de livrer l’excédent d’énergie au réseau général. Le consommateur devient alors producteur.

Une autonomie atteinte assez rapidement

En produisant leur propre électricité, la famille Neumann est devenue, en trois mois seulement, non seulement indépendante énergétiquement, mais aussi revendeur.

Au mois de mars, la famille a payé 4 dollars à son fournisseur d’énergie, en comptant l’énergie revendue. 81 % de son énergie consommée provient de sa propre production.

Au mois d’avril, elle est excédentaire de 15 dollars (son fournisseur lui doit de l’argent). Elle est autonome à 97 %.

En 2019, elle payait en moyenne 140 dollars d’électricité par mois.

En mai 2020, la famille Neumann est à 98 % autonome et à vendu 76 dollars d’électricité à son fournisseur.

Imaginez donc le gain par an : 140 dollars non payés et 70 dollars d’excédent d’énergie.

Soit un système qui rapporte 200 dollars par mois environ. Ou 2400 dollars par an, en sachant que le prix du kilowatt/heure vendu peut varier selon les tarifs du marché.

Bientôt la voiture électrique solaire ?

Un youtubeur sa Model 3 avec des panneaux solaires Tesla installés sur le toit

La Tesla Model 3 peut-elle vraiment être rechargée de manière entièrement solaire ? Le constructeur automobile américain n’a pas encore lancé les panneaux solaires en option sur ses véhicules, mais les tuiles solaires devraient arriver cette année en Europe et au Canada.

Une expérience originale

Le youtubeur de la chaîne « The Tech of Tech » a eu l’idée d’installer un toit improvisé de panneaux solaires sur sa Tesla Model 3. Ce n’est pas une installation permanente, mais plutôt une expérience provisoire pour voir l’autonomie qui peut être obtenue à l’aide de l’énergie solaire.

Il a partagé son expérience dans une vidéo YouTube en montrant le résultat d’une recharge 100 % solaire.

Contrairement au youtubeur qui avait chargé sa Tesla Model 3 avec des panneaux solaires sur une remorque, celui-ci a placé côte à côte trois panneaux solaires portables sur le toit de sa berline électrique californienne.

Ils ont chacun une puissance de 120 watts. Ensuite, le youtubeur a connecté les panneaux solaires à une station d’alimentation portable de 2 kilowattheures (kWh) qui est elle-même directement reliée à la Model 3 pour la recharger.

Une solution qui fonctionne, mais…

Avant de démarrer le test de la recharge par énergie solaire, cette Tesla Model 3 avait une autonomie d’environ 389 kilomètres restants. Après 1 heure et 25 minutes de recharge en plein soleil avec la station d’alimentation chargée à 100 %, l’autonomie de la Model 3 était affichée à 400 kilomètres.

Il est donc tout à fait possible de recharger la berline électrique avec des panneaux solaires, mais cette solution n’est ni réalisable au quotidien ni réellement efficace pour ce qu’elle apporte.

Récemment, Elon Musk a donné les détails d’un van électrique avec des panneaux solaires sur le toit, mais ce véhicule n’est pas encore officiellement prévu. D’ailleurs, le fabricant automobile Lightyear avait fait la démonstration d’un véritable toit en panneaux solaires sur la Model 3.

Cela permettait de la recharger d’environ 2 km par heure en plein soleil.

À l’heure actuelle, quelques constructeurs automobiles proposent des options de toit avec panneaux solaires. C’est par exemple le cas de la Sonata Hybride de Hyundai avec une option de toit solaire qui coûte 8 000 $ pour 3 kilomètres d’autonomie par jour.

Vous pouvez compléter votre lecture avec notre article sur le Solar Roof Tesla.