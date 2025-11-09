« Pas Mal », Musk réagit au robot humanoïde Iron de Xpeng

Le robot humanoïde Iron de nouvelle génération de Xpeng, récemment dévoilé lors de l’événement AI Day 2025, a impressionné de nombreux observateurs en Chine. Contrairement au modèle de première génération introduit l’année dernière, cette nouvelle version se distingue par une apparence féminine, suscitant l’attention par son allure réaliste et ses mouvements fluides.

L’impact d’Iron en Chine et à l’international

Le robot a notamment attiré l’attention du PDG de Tesla, Elon Musk. Selon un rapport du média local Sohu Tech, Musk a commenté sur un réseau social sa fascination pour ce projet en déclarant : « Pas mal… Tesla et les entreprises chinoises vont dominer le marché ». Ce commentaire reflète non seulement la reconnaissance de la concurrence chinoise dans le domaine des humanoïdes, mais aussi une pointe de respect pour la capacité d’innovation des ingénieurs chinois.

Musk a également partagé son admiration pour la compétition chinoise, soulignant la diligence et l’intelligence des personnes impliquées : « J’ai beaucoup de respect pour la concurrence en Chine. Tant de personnes intelligentes et travailleuses. »

Un engouement sur les réseaux sociaux

La performance du robot, qui a exécuté un défilé de mode avec des mouvements naturels et des postures réalistes, a été si convaincante que certains ont même soupçonné la présence d’une personne réelle cachée dans le prototype. Cette incertitude a rapidement enflammé les réseaux sociaux en Chine, incitant Xpeng à publier une vidéo non éditée sur Weibo pour prouver que le robot est bel et bien robotique.

Monsieur He Xiaopeng, président et PDG de Xpeng, a partagé cette vidéo en mettant en avant les détails des mains du robot et le dispositif de microphone près de ses oreilles, rassurant ainsi le public quant à l’authenticité du robot.

Objectif de production en série

Xpeng vise désormais à réaliser la production en série de ces robots humanoïdes avancés d’ici la fin de 2026. Cette ambition illustre la progression rapide des entreprises technologiques chinoises dans le domaine de la robotique, défiant ainsi leurs homologues occidentaux.

Ce développement démontre l’importante compétition technologique entre la Chine et l’Amérique, avec des entreprises chinoises comme Xpeng qui émergent de plus en plus en tant que leaders potentiels sur la scène mondiale. La capacité à créer des robots humanoïdes si perfectionnés marque un tournant dans l’industrie et soulève des questions sur l’avenir de la robotique à l’échelle internationale.

La prochaine étape sera cruciale pour Xpeng, qui devra non seulement réussir à produire ces robots à grande échelle, mais aussi prouver leur utilité et leur adaptabilité dans de nombreux domaines pratiques, allant de l’assistance à domicile à l’industrie ou encore au divertissement.