SpaceX n’est plus une entreprise de fusées : c’est le premier service public planétaire

Pendant que les géants de la tech se battent pour des clics publicitaires et que les opérateurs historiques de télécoms s’empêtrent dans leurs câbles de cuivre, Elon Musk a discrètement opéré le plus grand hold-up industriel du XXIe siècle.

Regardez les chiffres de 2025. Ils ne mentent pas, mais ils devraient terrifier la concurrence. Avec 15,5 milliards de dollars de revenus projetés, SpaceX n’est plus ce « petit génie du spatial » qui fait atterrir des boosters pour le plaisir des yeux. C’est devenu une « utility » globale, une infrastructure vitale dont le monde ne peut plus se passer.

Le pivot magistral : Starlink est le nouveau maître du jeu

L’époque où SpaceX dépendait des contrats de la NASA pour survivre est officiellement révolue. En 2025, le véritable moteur (le « heavy lifter ») n’est pas le moteur Raptor, c’est Starlink.

Segment de revenus 2025 Montant (Milliards $) Part du total (%) Starlink 12,3 $ ~80% Services de Lancement 2,7 $ ~17% Starshield / Défense 0,5 $ ~3%

Le constat est cinglant : Starlink génère désormais près de 80 % du chiffre d’affaires. SpaceX est devenu un fournisseur d’accès internet mondial qui possède, par coïncidence, la flotte de camions (les fusées Falcon 9) la plus efficace de l’histoire pour livrer sa propre marchandise.

Pourquoi c’est une excellente nouvelle (et pourquoi les critiques ont tort)

Les détracteurs crient au monopole ? Ils feraient mieux de remercier SpaceX d’avoir désenclavé les zones que les opérateurs traditionnels ont abandonnées pendant des décennies car « trop coûteuses ».

Une efficacité imbattable : Alors qu’Arianespace ou l’ULA (United Launch Alliance) débattent encore de la rentabilité de la réutilisabilité, SpaceX a déjà transformé l’espace en une simple ligne de coût opérationnel pour son service de data. Souveraineté vs Inertie : Avec Starshield, SpaceX devient le garant de la sécurité occidentale. 500 millions de dollars de contrats de défense ne sont qu’un début. Qui d’autre peut déployer un réseau sécurisé en orbite en quelques semaines ? Personne. Le carburant de Mars : Les bénéfices colossaux de Starlink ne finissent pas dans les poches d’actionnaires court-termistes de Wall Street. Ils financent Starship. Chaque abonné Starlink finance indirectement l’extension de la civilisation à d’autres planètes. C’est le premier service public dont l’excédent sert à l’avenir de l’humanité.

La fin de l’ère des « Rochetiers »

Le marché doit se réveiller : comparer SpaceX à Blue Origin ou à Northrop Grumman est une erreur d’analyse fondamentale. SpaceX doit aujourd’hui être comparé à EDF, Comcast ou AT&T, mais avec une marge brute et une barrière à l’entrée qu’aucun de ces dinosaures ne pourra jamais atteindre.

Le lancement de satellites est devenu une activité secondaire, un simple support logistique. En 2025, SpaceX a prouvé que l’espace n’est plus une destination, c’est une infrastructure de services. Et dans ce nouveau monde, Elon Musk vient de brancher la prise globale.