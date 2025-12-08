Plus grand que le ‘Cinéma’ : Mercedes intègre un écran de 39 pouces dans son GLB EV 2027 pour concurrencer les intérieurs minimalistes

Le tout nouveau Mercedes 2027 GLB EV a été révélé, marquant un tournant significatif dans le monde des véhicules électriques haut de gamme. La célèbre marque automobile allemande a décidé de frapper fort avec un modèle qui combine élégance, puissance et technologie de pointe.

Performances et Autonomie

Le GLB EV de 2027 se démarque par son autonomie impressionnante. Avec une portée WLTP de 631 km (environ 335 miles selon les estimations EPA), ce véhicule s’inscrit parmi les leaders de sa catégorie en matière d’efficacité énergétique. Alimenté par une batterie de 85 kWh, et un système de chargement de pointe à 320kW, il promet de longues distances sans compromis sur la vitesse de recharge.

Design Innovant et Technologie Avancée

L’intérieur du GLB EV est tout aussi impressionnant que sa performance avec un écran sans couture de 39 pouces, le plus grand jamais installé dans une Mercedes. Non seulement cela, mais le véhicule est équipé d’une grille avec 94 étoiles LED chromées et animées, ajoutant une signature lumineuse unique en son genre.

La technologie embarquée continue de surprendre avec un total de huit caméras, cinq capteurs radar, et douze capteurs ultrasoniques qui s’associent à un supercalculateur haute performance refroidi par eau, garantissant des mises à jour régulières et des fonctions futures prêtes à être déployées.

Caractéristiques et Options Luxueuses

Le GLB EV ne néglige pas le confort. Il dispose d’un toit panoramique avec verre commutable, pouvant être ajusté en neuf segments différents, et décoré de 158 étoiles illuminées. L’intérieur se complète avec un système audio Burmester 3D Surround Sound, comprenant l’option Dolby Atmos avec des haut-parleurs dans le ciel de toit pour une immersion sonore totale.

Les affichages dédiés pour le conducteur, le tableau central, et le passager avant mesurent respectivement 10.25 pouces, 14 pouces et 14 pouces, offrant une visibilité et un contrôle optimaux des fonctionnalités du véhicule.

Une Vision d’Avenir

Le Mercedes 2027 GLB EV est bien plus qu’un simple véhicule électrique ; il représente un concentré de technologie et de design pour les amateurs d’automobiles modernes. Prévu pour être disponible aux États-Unis en 2026 avec un prix de départ anticipé autour de 60 000 dollars pour la version 288 miles, ce modèle s’annonce déjà comme un incontournable sur les routes du futur.

Avec ces spécifications impressionnantes et son attention aux détails, le GLB EV illustre parfaitement l’engagement de Mercedes-Benz à repousser les limites de l’innovation automobile et à offrir une expérience de conduite inégalée.