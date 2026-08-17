Pompes à chaleur, photovoltaïque, bornes de recharge : ces logiciels qui digitalisent le métier d’installateur

Devis, simulation de rendement, déclaration en mairie, dossier Consuel, demande de raccordement… Le quotidien d’un installateur IRVE ou photovoltaïque repose encore, dans beaucoup d’entreprises, sur une accumulation d’outils disparates et de tâches administratives chronophages. Face à ce constat, une nouvelle génération de logiciels tente de centraliser l’ensemble du parcours, de la prospection jusqu’à la mise en service. Tesla Mag a interrogé Kevin Francisco, qui représente en France l’éditeur allemand Reonic, pour comprendre ce que ces outils changent concrètement pour les professionnels du terrain.

Le constat : un métier encore trop fragmenté

Installer une pompe à chaleur ou des panneaux solaires ne se limite pas à la pose du matériel. Il faut chiffrer un devis, produire une fiche technique, générer les mentions légales obligatoires, monter le dossier de raccordement, gérer la déclaration en mairie et, in fine, rassurer un client souvent peu familier avec les aspects techniques et financiers du projet. Autant d’étapes qui, sans outil dédié, se traduisent par des heures de travail administratif pour chaque affaire.

C’est ce créneau qu’occupent des solutions comme Reonic, et sur lequel se positionnent également des acteurs comme Revolt.eco ou Solteo sur le marché français. Sollicités par la rédaction, Revolt.eco et Solteo n’ont pas donné suite à nos demandes d’interview ; nous nous limitons donc ici à la présentation qu’a bien voulu nous faire Reonic de son propre positionnement, sans prétendre départager les solutions entre elles.

Reonic : une plateforme née en Allemagne, leader sur son marché domestique

Reonic est un logiciel d’origine allemande, où l’entreprise occupe une position de leader incontesté, selon Kevin Francisco. Le marché français, plus concurrentiel, est celui sur lequel l’éditeur cherche aujourd’hui à s’implanter, avec une partie de l’équipe basée à Berlin et une autre en France.

L’outil couvre trois familles de produits — pompe à chaleur, photovoltaïque et bornes de recharge — et centralise sur une seule interface l’ensemble des étapes qui séparent le premier contact client de la mise en service de l’installation : génération de devis complets et personnalisés au logo de l’installateur, calcul du rendement financier attendu, production automatique des fiches techniques et des mentions légales, gestion de la déclaration en mairie, du dossier Consuel et de la demande de raccordement.

Pour la partie solaire, Reonic s’appuie sur plusieurs prestataires d’orthophotographie et sur Google Solar pour modéliser la toiture du client, simuler l’ombrage en fonction de la course du soleil et produire une carte de gisement solaire. Point important selon Kevin Francisco : l’outil travaille avec le matériel réellement commercialisé par l’installateur, à partir d’une base de données produits, plutôt que sur des références génériques.

Le logiciel intègre aussi un volet prospection, avec une fonction de préconsommation qui permet d’estimer, avant même la signature, ce qu’une installation pourrait apporter à un foyer. Sur le volet bornes de recharge, l’installateur peut renseigner le modèle du véhicule électrique du client et la borne envisagée, tandis que la donnée Linky permet de s’appuyer sur la consommation électrique réelle du foyer plutôt que sur une estimation théorique.

Le virage IA

Reonic a récemment engagé ce que Kevin Francisco décrit comme un « virage IA », avec l’intégration d’une intelligence artificielle directement dans le logiciel, pensée pour permettre de sauter un certain nombre d’étapes manuelles dans la constitution des dossiers.

Sur le plan tarifaire, la solution est proposée aux installateurs sous forme d’abonnement, dans une fourchette de 100 à 200 euros par mois selon les fonctionnalités souscrites.

Ce que ces outils changent pour les installateurs

Au-delà du cas Reonic, la question posée par ce type de logiciels est assez simple : permettent-ils réellement de digitaliser le métier d’installateur, et sur quoi facilitent-ils concrètement le quotidien ?

D’après les éléments recueillis auprès de Kevin Francisco, le bénéfice se situe à plusieurs niveaux :

Gain de temps administratif : la centralisation des démarches (devis, mentions légales, fiche technique, déclaration en mairie, Consuel, raccordement) sur une seule interface évite de jongler entre plusieurs outils ou de tout refaire à la main pour chaque dossier.

: la centralisation des démarches (devis, mentions légales, fiche technique, déclaration en mairie, Consuel, raccordement) sur une seule interface évite de jongler entre plusieurs outils ou de tout refaire à la main pour chaque dossier. Professionnalisation de l’image de l’installateur : la génération de devis et de rapports au format PDF, personnalisés avec le logo de l’entreprise, est présentée comme un facteur clé dans le taux d’acceptation des devis par les clients finaux.

: la génération de devis et de rapports au format PDF, personnalisés avec le logo de l’entreprise, est présentée comme un facteur clé dans le taux d’acceptation des devis par les clients finaux. Aide à la vente et à la prospection : les simulations de rendement financier et de préconsommation permettent à l’installateur d’argumenter avec des données chiffrées plutôt qu’avec des estimations approximatives.

: les simulations de rendement financier et de préconsommation permettent à l’installateur d’argumenter avec des données chiffrées plutôt qu’avec des estimations approximatives. Fiabilisation des données : le recours à des données réelles (consommation Linky, matériel effectivement commercialisé par l’installateur) plutôt qu’à des hypothèses génériques est présenté comme un argument de crédibilité vis-à-vis du client.

Kevin Francisco résume la proposition de valeur ainsi : l’outil répond à un vrai besoin du marché, en faisant gagner du temps aux installateurs et en les aidant à se professionnaliser dans la présentation de leurs dossiers commerciaux et techniques.

Un marché encore ouvert

Le marché français des logiciels de digitalisation pour les métiers de l’IRVE et du photovoltaïque reste jeune et disputé, avec plusieurs acteurs — Reonic, mais aussi Revolt.eco ou Solteo — qui proposent des approches proches sur le papier : centralisation des démarches administratives, simulation technique et financière, outils d’aide à la vente. Sans trancher entre ces différentes solutions, le mouvement de fond semble clair : la digitalisation des métiers de l’installation devient un sujet stratégique pour des artisans confrontés à une charge administrative croissante et à des clients de plus en plus exigeants sur la transparence des chiffres qui leur sont présentés.

Tesla Mag suivra l’évolution de ce marché et reste ouvert à toute sollicitation des éditeurs du secteur souhaitant présenter leur solution.