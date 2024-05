Selon les prévisions de S&P Global Mobility, en 2024, environ 51 % de la demande de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques (VE) produits aux États-Unis seront satisfaits par des usines situées sur le sol américain. Le Japon et la Corée du Sud sont les deux autres pays d’où proviendront ces batteries lithium-ion pour VE, représentant environ 24 % et 19 % respectivement. Fait intéressant, un peu plus de 2 % de la demande globale des États-Unis sera approvisionné par des usines en Chine continentale.

Bien que la part actuelle de la Chine continentale soit faible, elle pourrait croître de manière significative à l’avenir si les entreprises de VE aux États-Unis trouvent qu’importer depuis la Chine continentale est une option beaucoup plus économique que de fabriquer ou de s’approvisionner en batteries localement aux États-Unis. Cela pourrait décourager la fabrication de ce composant crucial aux États-Unis.

Comprendre les prévisions de la demande de batteries lithium-ion

Les batteries lithium-ion sont au cœur de la révolution des véhicules électriques en raison de leur densité énergétique supérieure, de leur longue durée de vie et de leur capacité de charge rapide. La demande de ces batteries suit de près l’augmentation de la production de VE, et les prévisions de S&P Global Mobility reflètent une dynamique de marché complexe. La production locale de batteries peut non seulement favoriser l’économie nationale, mais aussi réduire les risques liés aux chaînes d’approvisionnement internationales.

Les mots-clés expliqués

Batterie lithium-ion : Une batterie rechargeable qui utilise du lithium comme principal élément des électrodes pour stocker de l’énergie électrique.

Une batterie rechargeable qui utilise du lithium comme principal élément des électrodes pour stocker de l’énergie électrique. Véhicules électriques (VE) : Véhicules propulsés par un ou plusieurs moteurs électriques, utilisant de l’énergie emmagasinée dans des batteries rechargeables.

Véhicules propulsés par un ou plusieurs moteurs électriques, utilisant de l’énergie emmagasinée dans des batteries rechargeables. Prévisions : Une estimation basée sur des données actuelles et des tendances projetées, utilisée pour anticiper des besoins ou des résultats futurs.

Une estimation basée sur des données actuelles et des tendances projetées, utilisée pour anticiper des besoins ou des résultats futurs. S&P Global Mobility : Une branche de S&P Global qui se concentre sur l’analyse et les prévisions concernant l’industrie de la mobilité, y compris les marchés des véhicules et des solutions de transport.

Une branche de S&P Global qui se concentre sur l’analyse et les prévisions concernant l’industrie de la mobilité, y compris les marchés des véhicules et des solutions de transport. Chaîne d’approvisionnement : Le système de ressources, d’organisations, de personnes et de technologies impliquées dans la création et la vente d’un produit, de la livraison des matières premières aux produits finis destinés aux consommateurs.

Conséquences économiques et stratégiques

La question de savoir où et comment produire les batteries pour VE aux États-Unis a des implications économiques et stratégiques profondes. Produire localement permet de créer des emplois et de développer les compétences techniques tout en augmentant la résilience économique. Cependant, l’importation de batteries, en particulier depuis des hubs technologiques comme la Chine continentale, pourrait offrir des économies substantielles de coûts. Cette double dynamique entre la production locale et l’importation affectera les stratégies des entreprises et les politiques gouvernementales dans les années à venir.

L’importance de l’indépendance énergétique

En augmentant la production interne de batteries lithium-ion, les États-Unis peuvent réduire leur dépendance aux importations et renforcer leur sécurité énergétique. Cela devient d’autant plus crucial à mesure que la transition vers les VE s’accélère, rendant les pays moins dépendants des combustibles fossiles. Une chaîne d’approvisionnement locale robuste peut aussi fournir un avantage concurrentiel et encourager l’innovation technologique.

Conclusion

Alors que la demande de batteries lithium-ion pour VE continue de croître, la stratégie pour répondre à cette demande évolue également. Les choix entre la production locale et l’importation, les implications économiques, les considérations de sécurité énergétique et les tendances du marché joueront tous un rôle crucial dans le façonnement de l’avenir de la mobilité électrique aux États-Unis. Les prévisions de S&P Global Mobility offrent un aperçu précieux de ces dynamiques complexes, soulignant l’importance des décisions stratégiques à venir.