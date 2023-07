Profitez de l’été pour rencontrer votre prochaine Tesla

L’été est là et avec lui, l’occasion parfaite pour vivre une expérience électrisante. Tesla célèbre cette année les 10 ans de son réseau de Superchargeurs en Europe, et à cette occasion, plusieurs événements exceptionnels sont organisés en France. Que vous soyez déjà un passionné de voitures électriques ou que vous songiez à franchir le pas, ces événements vous offrent l’opportunité de découvrir de près la technologie de pointe de Tesla. Voici une sélection d’événements à ne pas manquer :

Découverte de Tesla au Touquet

Venez découvrir et conduire une Model Y ou une Model 3 de Tesla dans le pittoresque centre-ville du Touquet. Appréciez le confort et les performances impressionnantes de ces véhicules qui révolutionnent l’industrie automobile. La date de cet événement sera annoncée prochainement.

Cinéma Drive-In à Val d’Europe

Rendez-vous le 17 août 2023 à Bailly-Romainvilliers pour une soirée cinéma pas comme les autres. Célébrez avec nous le 10ème anniversaire du réseau Superchargeur en Europe et profitez d’un cinéma drive-in où sera diffusé un classique de la science-fiction. Vous pouvez réserver une place pour votre véhicule ou opter pour nos agencements de sièges en plein air. Les portes ouvrent à 18h00 et le film commence à 21h30.

Vivez l’expérience Tesla à Châteauroux et à Angers

Le 26 juillet à Coings et le 19 juillet à Verrières-en-Anjou, ne manquez pas l’opportunité de conduire un Model Y de Tesla. C’est l’occasion rêvée de découvrir par vous-même l’expérience de conduite unique offerte par cette voiture électrique de pointe.

Consultation virtuelle Tesla

Si vous ne pouvez pas vous rendre à l’un de nos événements en personne, nous avons pensé à vous. Du 4 janvier 2023 au 6 janvier 2024, planifiez une consultation virtuelle avec notre équipe. Vous aurez l’occasion de découvrir les véhicules Tesla et d’obtenir des réponses à toutes vos questions depuis le confort de votre domicile.

Il est temps de faire de cet été un moment mémorable. Que vous soyez curieux d’en apprendre plus sur les voitures électriques ou que vous soyez prêt à franchir le pas vers une conduite plus verte, ces événements sont faits pour vous. Nous sommes impatients de vous accueillir et de partager avec vous notre passion pour l’innovation et la durabilité. Venez vivre l’expérience Tesla et découvrez pourquoi nos véhicules sont bien plus que de simples voitures.