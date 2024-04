Tesla a annoncé l’arrêt temporaire de toutes les livraisons de son modèle très attendu, le Cybertruck. Cette décision, effective immédiatement, est due à un problème concernant le couvre-pédale d’accélérateur. La suspension des livraisons devrait durer jusqu’au 20 avril au moins.

Ce qui s’est passé

Le Cybertruck de Tesla, un véhicule électrique révolutionnaire qui a captivé le monde automobile par son design futuriste et ses caractéristiques robustes, rencontre un obstacle. La société a identifié un problème avec le couvre-pédale d’accélérateur qui pourrait potentiellement affecter les performances du véhicule et la sécurité du conducteur. Bien que les détails spécifiques de l’impact de ce problème sur la fonctionnalité du véhicule n’aient pas été divulgués, Tesla ne prend aucun risque et a choisi d’arrêter les livraisons pour effectuer une inspection approfondie et les ajustements nécessaires.

Réactions des internautes suite à une vidéo postée sur Tiktok

Cybertruck is a deathtrap man pic.twitter.com/vniXjAhf8J — Elai (@elaifresh) April 14, 2024

« La plaque métallique sur la pédale se détache et glisse vers le haut. Elle se coince sous le pédalier, provoquant le blocage de la pédale en position enfoncée. Un plein 600 ch est libéré, ça semble vraiment effrayant. »

Rich_On_Track : « Je connais ce gars ! Nous avons couru jeudi soir sur la piste de drag et il m’a montré que la pédale était tombée ! »

: « Je connais ce gars ! Nous avons couru jeudi soir sur la piste de drag et il m’a montré que la pédale était tombée ! » footpole : « Les coureurs de drag détestent cette astuce. »

: « Les coureurs de drag détestent cette astuce. » Blmlozz : « Pourquoi diable la pédale est-elle même amovible ? »

: « Pourquoi diable la pédale est-elle même amovible ? » Lightwave1241: « Elle n’est pas censée être amovible. La plaque métallique était supposée être collée de manière permanente au plastique de la pédale articulée, mais la colle ne tient pas dans certains cas. »

Perspectives

Tesla est connu pour sa réponse rapide aux défis techniques et sa capacité à mettre en œuvre rapidement des solutions. L’entreprise a déclaré s’attendre à résoudre le problème d’ici le 20 avril. Pendant ce temps, l’équipe d’ingénierie de Tesla devrait travailler avec diligence pour rectifier le problème et garantir que le Cybertruck répond à tous les critères de sécurité et de performance.

Conclusion

Bien que la suspension temporaire des livraisons du Cybertruck puisse être décevante pour les clients et les investisseurs, elle démontre l’engagement de Tesla envers la sécurité et la qualité. En prenant des mesures immédiates après la découverte du problème du couvre-pédale d’accélérateur, Tesla renforce sa réputation de constructeur qui privilégie le bien-être de ses clients et la fiabilité de ses véhicules. Alors que le marché des véhicules électriques continue de croître, les leçons tirées de ces défis sont inestimables pour affiner la technologie et améliorer l’expérience client globale.

Restez à l’écoute pour des mises à jour alors que Tesla travaille à remettre rapidement le Cybertruck sur la bonne voie pour son voyage pionnier dans la révolution des véhicules électriques.