Quel modèle de voiture Tesla a le plus de problèmes ?

En effet, c’est une question que l’on se pose tous. Les modèles Tesla, portés aux nues, ont forcément leur lot de casseroles… La réponse à votre question (quel modèle de VE Tesla pourrait donc avoir le plus de problèmes, comparativement aux autres ?) se trouve dans cet article.

Tesla Model X

Historiquement, c’est le modèle X qui apparaît vainqueur – et pas dans le bon sens du terme. Les portes à battants ont été, et sont toujours sujettes aux problèmes.

Mais Tesla s’est beaucoup amélioré pour construire des voitures. Et ils sont suffisamment bons pour que l’amélioration continue sans cesse. Pour autant que l’on sache, ils ont réglé la plupart des problèmes de leurs voitures, sauf pour des questions fondamentales comme la capacité du système de refroidissement…

Tesla Model S

C’était effectivement un point faible sur le S et le X, mais ces deux voitures viennent d’être rafraîchies, avec de nombreuses améliorations importantes sous un extérieur inchangé.

Ainsi, avec ces deux voitures améliorées, et des changements positifs, progressifs et continus dans le 3 et le Y, il est difficile d’utiliser les données passées pour juger les voitures actuelles.

Tesla Model Y

A part affirmer qu’elles sont susceptibles d’être un peu mieux que les voitures faites le mois dernier, et beaucoup mieux que les voitures faites l’an dernier, et beaucoup, beaucoup mieux que les voitures faites plus loin dans le passé, on ne peut pas ajouter grand-chose d’autre…

Si on prend en compte les résultats des tests de rapports de consommation chez Tesla, le modèle X a les plus grands problèmes de maintenance, suivi par le modèle Y et le modèle 3 finit dernier.