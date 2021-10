Peugeot électrifiera-t-il le stade toulousain ?

- Publicité -

C’est une nouvelle qui agite à la fois les fans de rugby (toulousains) et les fans de VE (Peugeot) : la marque automobile, partenaire du club depuis 22 ans, prolonge son engagement en tant que Partenaire Majeur pour les trois prochaines saisons.

Depuis 1996, Peugeot est partenaire du Stade Toulousain, et affiche ses couleurs sur les maillots des joueurs de l’équipe de rugby. La marque au Lion est d’ailleurs à l’origine de la création d’Ovalion, la mascotte de l’équipe Toulousaine qui prend la forme d’un lion. L’insigne de Peugeot sera d’ailleurs visible sur la face avant du maillot pour tous les matchs de Top 14 et de Champions Cup.

Une vidéo officielle à visionner

C’est en 2020 que Peugeot lance sa gamme électrifiée, en partenariat avec le Stade Toulousain.

Peugeot a donc ouvert une nouvelle page de son partenariat avec le Stade Toulousain, dans cette vidéo officielle où nous retrouvons la nouvelle gamme électrifiée de la marque au Lion, accompagnée de l’impressionnant Airbus A350 XWB…

Avec l’arrivée de cette nouvelle gamme électrifiée, composée des versions Plug-in Hybrid et électriques, Peugeot France a saisi l’occasion de réunir à Toulouse deux géants de l’industrie, avec un objectif commun : incarner l’innovation au service de la mobilité de demain.

Une flotte Peugeot pour le stade toulousain

Cette année encore, Peugeot fournit l’ensemble des véhicules pour l’équipe professionnelle, ainsi que le staff sportif du Stade Toulousain Rugby, avec la gamme SUV 3008 et 5008. L’association et l’équipe féminines profitent également de la mise à disposition de 2 véhicules Expert Combi.

Ainsi, depuis 2020, les joueurs se familiarisent avec les nouvelles versions 100% électriques : Peugeot e-208 et Peugeot e-2008, mais aussi la gamme Plug-in Hybrid avec les Peugeot 508 HYbrid, Peugeot 508 SW HYbrid et Peugeot 3008 HYbrid4, des versions hybrides essence rechargeables.

Une nouveauté électrique

Mouvement initié depuis la saison 2018-2019, les Stadistes sont équipés de VTT et trottinettes électriques :

« Plus de 20 ans après avoir initié notre partenariat majeur avec le Stade Toulousain, Peugeot confirme son engagement avec le Stade Toulousain, le club le plus titré du Rugby. Peugeot, qui assure la mobilité du Club avec ses derniers SUV 3008 et 5008, la navette Expert Combi ou encore les VTT et Trottinettes Electriques de la Marque, va également donner une impulsion plus forte sur l’association entre les valeurs du Rugby, et ses véhicules utilitaires »

déclare Laurent Barria, Directeur Marketing Peugeot France.

On est ravi d’apprendre la suite de cette étroite collaboration, fructueuse depuis le départ. D’autant plus qu’elle permet de populariser les véhicules électriques et de montrer que protéger l’environnement ne veut pas dire céder sur la puissance ou le design de son auto, bien au contraire…

Après les voitures électriques, ce sont désormais les vélos et trottinettes électriques qui seront promus au stade toulousain : que de progrès !