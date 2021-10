La société Wallbox se dévoile

- Publicité -

Lors du lancement de la nouvelle marque sino-américaine de SUV électriques, Seres, la société Wallbox, emblématique fabricant de bornes de recharge, en a profité pour se présenter. Nous y étions, et on vous en fait profiter.

Petit tour d’horizon de ce qui s’est dit !

Origines

Fondée en 2015 (il y a donc 6 ans seulement), Wallbox vient tout juste d’entrer en bourse (lundi dernier) ! 850 employés y sont actuellement salariés, contre 90 il y a 2 ans. Le marché de l’électrique est très porteur, on y retrouve beaucoup d’acteurs du marché européen, mais il reste tout de même “pas mal de place pour des idées innovantes”, comme celles de Wallbox.

En effet, on sait tous que, si on disserte beaucoup sur l’électrique depuis des années, les évolutions au sein même du secteur ont été particulièrement hésitantes, et lentes à se mettre en place. Mais la société Wallbox a justement souligné la spécificité du moment. Pour la société, les “étoiles sont enfin alignées”. Il y a une vraie révolution en cours en France, quant à l’électrique, ce dont je peux témoigner, au vu de l’entrain à ce lancement.

Partenariats et valeurs

L’entreprise Seres est en partenariat actif avec un acteur américain des SUV électriques également : SN Diffusion. Wallbox les a désignés, tout en s’incluant dedans, comme des acteurs précurseurs, essentiels au développement de l’électrique en France et dans le monde. Cette revue d’actualité a également soulignée la qualité des véhicules qui arrivent sur le marché, qualité “au rendez-vous” selon la marque.

L’interlocuteur du point presse a précisé : “On est dans ce que les gens recherchent dans un SUV, avec les fonctionnalités qu’on a tous envie de retrouver dans nos véhicules aujourd’hui”, que la VIE soit plutôt familiale ou sportive.

Avec des acteurs partageant les mêmes valeurs, cela permet un tour à 360° degrés au niveau des besoins et des attentes des consommateurs. Ce genre de collaboration nous offre véritablement la possibilité de choisir quel type de véhicule, et de recharge ! nous voulons faire entrer dans nos vies.

Ainsi, que l’on souhaite recharger sa voiture électrique à la maison, au travail, ou dans des stations-services, le choix est nôtre. Car, si tout un tas de solutions existent, tout reste encore à inventer, dans le sens où la démocratisation de l’électrique en est encore à ses balbutiements. Les produits de ce type (Wallbox) sont intelligents et permettent notamment le pilotage énergétique, un véritable atout écologique et économique !

Préparer l’avenir

La société Wallbox a ensuite terminé en parlant de Toulouse, devenue officiellement place ambassade de l’électrique : ville dans laquelle se déroule actuellement un salon mettant à l’honneur les innovations électriques, quelles soient automobiles ou liées à la recharge. Les toulousains peuvent être fiers, les marques susmentionnées également et moi, j’ai hâte de voir la suite.