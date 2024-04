Au dernier trimestre 2021, Tesla Mag mettait en contact PowerDot et l’Intermarché de Martigues, qui souhaitait s’équiper d’une station de recharge. Un peu plus d’un an plus tard, cette station de recharge vient d’être mise en service. Le gérant de l’intermarché de Martigues nous partage son expérience sur la tenue de ce projet : voilà un prescripteur enthousiaste de l’électromobilité! La…