Voiture électrique: Pourquoi acheter une borne?

La sécurité

Utiliser une prise de courant classique pour recharger votre véhicule électrique est une très mauvaise idée. Même cela peut servir de palliatif, pendant un temps assez court, ce type de prise n’est pas prévu pour une utilisation optimale, et de longue durée, sur les véhicules électriques.

En effet, le risque de surchauffe peut causer un incident dans votre habitation. En installant une borne appropriée, une ligne lui sera dédiée, avec un interrupteur et un disjoncteur spécifiques.

Réduire la durée de charge

Avec une prise classique, la charge peut paraître interminable. On compte 10 heures, voire plus. Tandis qu’avec une borne de charge pour véhicule électrique, ce nombre passe entre 3 et 6 heures.

(source : selectra)

Des économies financières

Si vous dépendez, pour l’instant, d’une borne de recharge publique, vous constaterez, après l’installation, que votre propre borne est plus rentable.

Certes, il faut attendre un certain temps (qui dépend bien sûr de la fréquence et la longueur de vos trajets) avant de rentrer dans vos frais.

Mais, sur le moyen et long termes, vous serez indéniablement gagnants.

Si vous disposez d’un bâtiment équipé de panneaux solaires, les économies seront maximales, car vous ne paierez rien pour votre recharge ! Et enfin, si votre maison dispose d’un compteur bi-horaire, vous pourrez, en plus, profiter des heures creuses pour mettre en charge votre voiture.

Un gain de confort

Vous ne devrez plus sans cesse vous déplacer, trouver la borne de recharge la plus proche et attendre. Avec votre propre borne, il suffit de brancher le véhicule au soir, et de le laisser charger de la nuit.

Ainsi, au quotidien, plus besoin de vous organiser pour devoir recharger votre voiture pendant que vous êtes au cinéma ou en train de faire les courses. Et quand, à l’occasion, ce sera le cas, vous serez plus serein si vous êtes obligés de passer votre tour parce que toutes les bornes sont déjà occupées, sachant qu’une place attitrée vous attend chez vous.

