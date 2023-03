Hôtel Borne de Recharge Metz

Découvrez Metz, une ville aux multiples facettes et riche en histoire. En visitant Metz, vous découvrirez des bâtiments historiques, des jardins verdoyants et une vie culturelle animée. La ville de Metz est également un leader en matière de durabilité et de mobilité durable, en offrant un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels sélectionnés.

Les visiteurs peuvent explorer Metz en toute sérénité, en sachant qu’ils peuvent recharger leur véhicule électrique à tout moment. De plus, Metz encourage les modes de transport durables tels que la marche, le vélo et les transports en commun, ce qui en fait un endroit idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Avec notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques à Metz, vous pourrez planifier votre prochaine escapade en toute sérénité. Nous avons compilé une liste de ces hôtels pour vous offrir un séjour écologique et sans stress.

Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Mercure Metz Centre 29 Place Saint Thiebault, 57000 Metz 1 x Type 2, 16 kW1 x P17 Rouge (Industrielle), 11 kW1 x Domestique UE, 3 kW Chemin des Vignerons 10 Chemin des Vignerons, 57070 Metz 1 x Type 2, 18 kW1 x Domestique UE, 3 kW Ibis Budget Metz Technopole 3, rue des Dinandiers – ZAC de Sébastopol, 57000 Metz 1 x Type 2, 16 kW1 x Domestique UE, 3 kW Best Western Plus Metz Technopole 1 rue Felix Savart, 57074 Metz 3 x Type 2, 11 kW Campanile Metz Centre – Gare 90 Rue aux Arènes, 57000 Metz NP

Hôtel Mercure Metz Centre

Le Mercure Metz Centre se trouve idéalement au cœur de Metz, vous offrant ainsi un accès facile à toutes les attractions de la ville. Les chambres sont confortables et spacieuses, équipées d’une salle de bains privative, d’une télévision, d’un téléphone et d’un minibar. Vous pourrez également profiter d’une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l’hôtel.

Le restaurant ÉMILE & LOLA sert une cuisine française traditionnelle pour le dîner, tandis que le bar L’Atelier des Vins propose une carte des vins impressionnante dans un cadre confortable et relaxant. Le Mercure Metz Centre bénéficie d’un emplacement privilégié à proximité du musée d’art moderne, Le Centre Pompidou.

Le personnel attentionné de l’hôtel sera ravi de rendre votre séjour agréable et de vous aider à organiser votre journée à Metz.

Adresse : 29 Place Saint Thiebault, 57000 Metz

Type de recharge : 1 x Type 2, 16 kW; 1 x P17 Rouge (Industrielle), 11 kW et 1 x Domestique UE, 3 kW

Chemin des Vignerons – Metz

L’appartement Chemin des Vignerons est situé dans un quartier paisible et familial de Metz, à seulement 1,4 km du centre-ville et à 10 minutes à pied du Centre Pompidou, du centre de conventions, du centre commercial Muse et de la gare. Il se trouve également à seulement 20 km d’Amnéville et de ses thermes.

L’appartement dispose de 3 chambres, chacune équipée d’une connexion Wi-Fi gratuite, de parquet, de poutres apparentes et d’une télévision par satellite. La salle de bains est pourvue d’une douche à l’italienne, d’une grande baignoire et de toilettes séparées. Le linge de lit et les serviettes sont fournis.

La cuisine américaine est équipée d’un lave-vaisselle, de plaques de cuisson et d’un four. Vous trouverez également un micro-ondes, des ustensiles de cuisine et une machine à café Senseo. Les équipements de remise en forme et le sauna (au rez-de-chaussée de la maison) sont disponibles sur demande. Un parking gratuit est disponible sur place.

Les propriétaires vivent dans le même bâtiment et seront heureux de vous aider pendant votre séjour pour garantir un séjour agréable et paisible.

Adresse : 10 Chemin des Vignerons, 57070 Metz

Type de recharge : 1 x Type 2, 18 kW et 1 x Domestique UE, 3 kW

Ibis Budget Metz Technopole

L’ibis budget Metz Technopole est idéalement situé à 7 km du centre-ville de Metz et à seulement 2 km du centre des congrès. Il propose un cadre confortable et accueillant avec une connexion Wi-Fi gratuite, une terrasse et une réception ouverte 24h/24.

Les chambres climatisées sont équipées d’une télévision à écran plat et d’une armoire, ainsi que d’une salle de bains privative avec douche et articles de toilette gratuits.

Le petit-déjeuner buffet est servi tous les matins et l’hôtel dispose également d’un ascenseur et d’une bagagerie. Un parking privé gratuit est disponible sur place.

L’ibis budget Metz Technopole est facilement accessible depuis la gare de Metz à 6,6 km et à seulement 23 km de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. L’arrêt de tramway Colombey, à 20 mètres de l’hôtel, permet de rejoindre facilement Metz et sa banlieue. Il se trouve également à 5,2 km du centre Pompidou-Metz.

Adresse : 3, rue des Dinandiers – ZAC de Sébastopol, 57000 Metz

Type de recharge : 1 x Type 2, 16 kW et 1 x Domestique UE, 3 kW

Best Western Plus Metz Technopole

Le Best Western Plus Metz Technopole vous accueille dans un cadre chaleureux et moderne situé à seulement 3 km du centre historique de Metz. Il propose des chambres contemporaines dotées de la climatisation et d’une télévision à écran plat, ainsi qu’un accès gratuit à la salle de sport et à une connexion Wi-Fi.

Chaque chambre insonorisée comporte un plateau de courtoisie et une salle de bains moderne équipée d’une baignoire ou d’une douche à l’italienne.

Le restaurant de l’hôtel sert une cuisine française contemporaine de saison et le bar, Le Swing, dispose d’une terrasse au bord de la piscine pour vous détendre.

L’arrêt de tramway Arago se trouve juste devant l’hôtel et vous permet de rejoindre directement la gare SNCF en seulement 15 minutes. Deux bornes de recharge Tesla sont disponibles gratuitement sur place et une borne de recharge universelle peut être utilisée sur demande moyennant des frais supplémentaires.

Bénéficiant d’un emplacement privilégié au bord d’un parcours de golf de 18 trous, le Best Western Plus Metz Technopole est facilement accessible en tramway depuis le centre-ville de Metz.

Adresse : 1 rue Felix Savart, 57074 Metz

Type de recharge : 3 x Type 2, 11 kW

Campanile Metz Centre – Gare

Le Campanile Metz Centre – Gare se trouve dans le centre de Metz, à seulement 260 mètres de la gare et à 500 mètres du centre Pompidou-Metz. Il propose un cadre confortable avec des chambres climatisées et une connexion Wi-Fi gratuite dans l’ensemble de ses locaux.

Chaque chambre est équipée d’une télévision et d’une salle de bains privative avec baignoire ou douche. Toutes les chambres sont accessibles par un ascenseur.

Le petit-déjeuner buffet est servi tous les matins sur place. La réception de l’hôtel est ouverte 24h/24 pour répondre à toutes vos demandes.

Le Campanile Metz Centre – Gare bénéficie d’un emplacement privilégié, à seulement 7,5 km du parc des expositions de la ville et à 850 mètres des arènes de Metz. Le stade Saint-Symphorien est situé à 1,7 km et l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine se trouve à 21 km.

Adresse : 90 Rue aux Arènes, 57000 Metz

Type de recharge : NP