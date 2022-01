Tesla Model 3 Grande autonomie: 5 mois après l’achat

Chez Tesla Mag, nous donnons régulièrement la parole aux propriétaires de véhicules électriques pour que vous puissiez vous faire une idée avant l’achat. Si vous aussi, vous souhaitez nous soumettre votre essai, vous avez deux options: Nous contacter ou via notre forum.

Nous vous souhaitons autant de plaisir à lire cet essai que nous avons eu de plaisir à le compiler. N’hésitez pas à poursuivre la conversation en commentaires pour nous partager votre avis objectif sur votre expérience.

Essai Tesla Model 3 Grande Autonomie

Avant de commander, j’ai lu pratiquement tout ce que quelqu’un a partagé sur son expérience initiale, et je me suis dit que je le rembourserai en faisant de même. J’ai pris livraison en juin 2021, et je l’ai emmenée sur de nombreux longs trajets, totalisant plus de 6 000 km.

Je vais en fait commencer par les avantages et inconvénients

Avantages :

C’est la voiture la plus amusante à conduire que j’ai jamais eue. C’est une joie. Je suis passé de quelqu’un qui n’aimait pas conduire à quelqu’un qui cherche des excuses pour aller partout.

La recharge à domicile n’a pas été un problème du tout. Je ne m’inquiète jamais de l’autonomie comme je le pensais.

J’aime absolument l’intérieur minimaliste, le toit en verre et l’aspect général de la voiture.

Le son de la stéréo est excellent et les sièges sont extrêmement confortables.

Inconvénients :

En Autopilot, il faut absolument tenir le volant. Mon partenaire ne fait plus confiance à l’Autopilot ou au TACC. Je les utilise toujours, mais je dois être prêt à intervenir si cela se produit.

La peinture s’écaille facilement.

Partager le même compte Spotify entre différents profils d’utilisateurs (conducteurs) est une plaie.

Le culte de Tesla/Elon est immature et embarrassant pour moi et je n’aime pas y être associé. J’aime la voiture et je donne du crédit à l’énorme équipe derrière son succès, mais c’est tout.

Commande/Livraison

Nous vous rappelons que Tesla Mag édite une checklist de Livraison conçue pour ne rien oublier de demander ou de vérifier le jour J.

Tesla rend la commande de la voiture en ligne super facile. Mais les deux mois d’attente ont été un véritable défi, notamment parce que l’estimation de la date de livraison était essentiellement inutile. Elle changeait constamment et je n’ai jamais pu joindre mon conseiller Tesla pour savoir ce qui se passait réellement. Mon conseil est d’oublier votre commande jusqu’à ce que vous soyez informé que la voiture arrivera bientôt.

Le jour où j’ai pris livraison, il pleuvait à verse. J’ai couru jusqu’à la tente où le représentant Tesla a effectué toutes les formalités administratives en une trentaine de minutes. J’étais tellement excité une fois dans la voiture qu’il m’était difficile de me concentrer pour tout examiner avant d’appuyer sur le bouton « accepter la livraison ».

De plus, il pleuvait si fort que j’aurais été trempé instantanément si j’avais essayé d’inspecter l’extérieur plus que rapidement. Cependant, j’ai tout de suite remarqué que la boîte à gants ne s’ouvrait pas. J’entendais le mécanisme cliquer, mais elle ne s’ouvrait pas. Le représentant des ventes est venu me voir, et avec la fenêtre baissée et la pluie qui se déversait dans la voiture toute neuve, il m’a dit de prendre un rendez-vous pour faire une réparation.

J’ai également remarqué quelques éléments intérieurs mal alignés, mais rien qui ne semblait majeur. L’une des poignées de porte était un peu trop enfoncée, et le coffre n’était pas parfaitement aligné, mais rien que l’on puisse remarquer à moins de le chercher vraiment.

Un technicien de service mobile est venu une semaine plus tard et a réparé la boîte à gants après environ une heure ou plus de bricolage. Il a aussi légèrement rayé la garniture en bois, mais c’était assez mineur pour que je laisse passer.

Voyages en voiture

Je l’ai emmené du lieu de livraison à mon domicile, de Paris à Bordeaux, à la plage, à la montagne, etc. La recharge n’est pas un problème. Sérieusement, la voiture a une grande autonomie pour commencer, et la façon dont le logiciel de navigation s’intègre au réseau de supercharger est l’un des meilleurs aspects de la possession d’une Tesla.

Je n’ai jamais passé plus de 20-30 minutes à recharger – à peine assez de temps pour manger et aller aux toilettes. L’anxiété liée à l’autonomie est la principale préoccupation des gens, et au moins avec la Grande Autonomie, ce n’est jamais un problème et l’expérience de la recharge est un plaisir.

Nous vous invitons à lire les road-trips publiés sur notre forum.

Autopilot

Le pilote automatique de la Model 3 est une arme à double tranchant. D’une part, lorsqu’il fonctionne correctement, il réduit la fatigue sur les longs trajets et vous permet de vous détendre. D’autre part, le freinage fantôme est un problème très réel et dangereux que Tesla doit résoudre. Ma compagne hésite à utiliser l’autopilot à cause de quelques incidents effrayants. Sa confiance s’est érodée au point qu’elle ne veut plus du tout utiliser le guidage automatique.

En tant que passionné Tesla, c’est embarrassant et effrayant chaque fois que cela se produit avec quelqu’un d’autre dans la voiture. C’est le plus gros défaut de la voiture, et c’est un gros défaut.

Pas uniquement lié Autopilot mais quelque peu lié : parfois le système d’évitement des collisions se déclenche inutilement, ou la voiture me demande de prendre immédiatement le contrôle sans raison, ce qui est stressant. J’ai réglé l’avertissement sur moyen.

Recharge à domicile

Je loue une maison de ville et j’ai décidé d’essayer de recharger au compte-gouttes sur une prise 220v. J’obtiens une charge très lente. De manière surprenante, cela s’est avéré suffisant pour mon partenaire et moi qui travaillons à domicile. Une fois que nous serons propriétaires ou que nous prévoyons de rester quelque part pendant un certain temps, nous investirons probablement dans une borne de recharge pour le côté pratique, pas pour la nécessité.

Charger à la maisons revient également beaucoup moins chère.

Peinture

Malheureusement, j’ai constaté que toutes les plaintes concernant la peinture molle ou de mauvaise qualité étaient fondées. Nous avons déjà une douzaine de tâches blanches/argentées sur l’avant de la voiture provenant de divers éclats de pierre/etc. Rien que l’on puisse remarquer en conduisant. Nous avons commandé le kit de réparation de peinture Tesla, et bien qu’il permette de se débarrasser des taches argentées flagrantes, la peinture n’est pas excellente. Ce n’est pas un gros problème, mais nous aurions aimé que la peinture soit un peu plus résistante.

Quelqu’un a également effleuré l’arrière de la voiture environ un mois plus tard, causant ce que je pensais être des dommages importants à la peinture de la zone située juste à côté de la roue arrière. J’ai été choqué par le fait que Tesla ait pu l’effacer. L’agent de police et l’assureur ont pu voir immédiatement ce qui s’est passé, éliminant ainsi le long processus d’enquête habituel après un accident.

Conduite quotidienne

C’est la voiture la plus amusante à conduire que j’ai jamais eue. Je cherche des excuses pour aller partout ! La direction, la tenue de route, l’accélération et le confort général sont superbes.

Dans l’ensemble, je suis extrêmement heureux d’avoir pris la décision d’acheter une Tesla Model 3 LR et, malgré mes plaintes concernant certains problèmes, je la recommanderais vivement à toute personne envisageant d’acheter une nouvelle voiture. C’est un plaisir.