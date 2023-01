Qu’est-ce que la biellette de direction et à quoi sert-elle ?

Le rôle de la direction est de diriger le véhicule de manière sûre et précise dans la direction souhaitée par le conducteur. Pour ce faire, le mouvement du volant est transmis aux roues avant par le biais des divers composants dont les principaux sont la fusée de roue, les boulons de fusée ou joints à rotule, le levier de direction sur la fusée d’essieu, le boîtier de direction, la colonne de direction, le volant de direction et les biellettes de direction, dont la biellette de direction, sans oublier la partie électrique ou hydraulique pour accompagner la mécanique.



Image de la liaison de direction prise sur piecesauto24.com

La biellette de direction et la tête de biellette de direction sont des éléments essentiels de la direction. La biellette de direction est montée parallèlement à l’essieu avant et fait office de liaison directe entre le boîtier de direction et la suspension des roues. Dans les systèmes de direction actuels, il y a une biellette de direction de chaque côté, qui dispose à l’extrémité côté roue d’un joint à rotule, la rotule de biellette de direction, souvent aussi appelée articulation de biellette de direction. À l’extrémité intérieure, chaque biellette de direction possède une articulation axiale.

Quand faut-il changer la biellette de direction ?

Il n’y a pas de règle générale pour savoir quand il faut faire changer la biellette de direction. Si l’expert automobile du garage constate un dommage au niveau de la biellette de direction ou de l’articulation de la biellette de direction, il doit prendre des mesures immédiates. En effet, si la rotule de la biellette de direction est usée, la voiture ne peut plus maintenir sa trajectoire. Cela représente un énorme risque – pour le conducteur lui-même et pour les autres usagers de la route. Les signes d’une biellette de direction usée peuvent être par exemple la vibration du volant ou un jeu dans la direction. On trouve aussi :



Un claquement bien audible, au son métallique, lorsque le véhicule tourne.

Lors de la conduite sur des chaussées irrégulières ou même sur des pavés, vous entendez un battement provenant de la zone des pneus et des roues.

Vous pouvez constater visuellement une usure très importante des pneus.

En cas de problèmes tels que la rouille, le processus peut être plus long. Dans tous les cas, vous n’échapperez pas à une visite au garage. En effet, après le remplacement des rotules de biellette de direction, il faut procéder à une mesure de l’essieu pour régler la voie. Cette opération coûte en général entre 70 et 150 euros si elle est bien préparée dans un atelier spécialisé. Même si vous n’êtes pas sûr qu’il y ait réellement un dommage, rendez-vous dans tous les cas chez un garagiste. Le professionnel décidera alors s’il doit simplement réajuster l’essieu ou changer la biellette de direction. Toutefois, le remplacement des biellettes de direction ne nécessite pas d’outils trop particuliers, mais surtout un peu de patience et de lucidité. Au total, vous pouvez compter sur une fenêtre de ‘une heure pour le remplacement.

Comment choisir une nouvelle biellette de direction et comment procéder soi-même au remplacement ?

La meilleure façon de choisir la catégorie de biellette de direction est de se baser sur le numéro de pièce OEM ou le numéro de clé du véhicule.

Si vous décidez de remplacer vous-même une biellette de direction défectueuse,dßefectueuese, vous aurez besoin du matériel suivant :

Un pont élévateur ou un cric

Une clé dynamométrique

Un jeu de douilles pour la clé dynamométrique

Un jeu de clés plates / à fourche

Un produit antirouille ou WD 40

De la craie pour les marquages

Une fiche et un stylo

Procédez ensuite comme suit :

Tout d’abord, le chariot est mis sur cales ou soulevé. La roue est ensuite démontée Vaporisez l’écrou de la tête de la biellette de direction avec un produit antirouille. Traitez également la partie avant de la tête de la biellette de direction avec du dissolvant pour rouille. Desserrez l’écrou de la tête de la biellette de direction Marquez la position de la tête de la biellette de direction à la craie. Revissez l’écrou de la tête de la biellette de direction jusqu’à l’extrémité de la biellette de direction. Comptez et notez les tours complets de l’écrou. Dévissez la partie avant de la tête de la biellette de direction du palier et la tourner également. Ici aussi, comptez et notez les tours complets. Placez la nouvelle tête de biellette de direction sur la biellette de direction. Vissez celle-ci en respectant le nombre de tours déterminé précédemment. Enfoncez la nouvelle tête de biellette de direction dans le palier et fixez-la avec l’écrou. Vissez maintenant l’écrou de la biellette de direction en respectant le nombre de tours noté auparavant. Remontez la roue et vissez-la avec le couple de serrage indiqué. Abaissez le véhicule Amenez le véhicule au contrôle de la géométrie

Résumé

La biellette de direction est une pièce essentielle à la sécurité de la conduite et qui peut être sujette à dommage. Aussi, assurez-vous toujours de l’intégrité de cette pièce. Nous vous expliquons ici dans les grandes lignes quelle est sala fonction de la biellette de direction, comment reconnaître une biellette de direction endommagée, comment en choisir une nouvelle et, le cas échéant, procéder à son remplacement.