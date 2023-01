Stations-E Comb-la-Ville: « J’ai payé 18,72€ pour 48 kWh » avec ma Renault Zoé, un utilisateur témoigne

En France, à fin décembre 2022, plus de 2600 stations de rechargement maillent le territoire. Stations-e, avec un réseau de 8 stations en France est désormais un acteur incontournable dans les territoires, ouvert à tous les véhicules électriques. Le réseau se spécialise dans le déploiement de stations multi-services avec un modèle qui garantit le pouvoir d’achat dans les territoires où elles sont implantées.

Mise en perspective du réseau Stations-e par rapport aux autres réseaux

Fondée en 2018 par Alain Rolland, Stations-e, créateur de mobilité et acteur de proximité, déploie 10 000 stations multi-services connectées dans les espaces publics et privés en France sur 5 ans. Cette initiative privée portée par Stations-e avec à son capital la Banque des Territoires, les fonds Cube IM et Breega représente un investissement de plus de 250M€ en France, soit 20M€ environ par Région française. En Ile-de-France, Stations-e compte déployer 1000 stations.

« Je suis fier d’accueillir Stations-e dans notre ville. Nous allons bénéficier de nouvelles infrastructures et services. Pour les habitants, ce sera plus de pouvoir d’achat, une recharge électrique très concurrentielle, de nouveaux services de proximité. Pour la ville, je précise que l’ensemble du déploiement et de la maintenance est assuré par l’opérateur de mobilité durable Stations-e », précise Guy Geoffroy, Maire de Combs-la-Ville.

Cortana, l’un de nos fidèles membres du Forum Tesla Mag a partagé son expérience de recharge avec sa Renault Zoé. Pour la première fois en France, un utilisateur partage son expérience de rechargement sur ce réseau. Cela donne une idée précise des coûts pour recharger votre voiture électrique dans la nouvelle station Stations-E située à l’adresse suivante: ZAC EcoSénart, 1 Rue René Dumont 8bis, 77380 Combs-la-Ville

Grâce à un parcours client simplifié via l’application Stations-e, l’utilisateur de la station pourra facilement recharge son véhicule et payer sa consommation électrique et de stationnement via l’application Stations-e, une application de rechargement ou une carte bancaire. Le tout pour un prix lisible et compétitif de 0,39 €/kWh TTC.

« Je n’ai jamais payé plus de 20€ pour recharger ma Renault Zoé en plein »

Plutôt simple comme fonctionnement, nous le confirme l’utilisateur de la Renault Zoé : « Ça marche super bien. Bon avec un CCS jusqu’à 150 kW c’est très rapide et pas chère comparé à ce que je payais en essence avec ma Clio » Il est resté 40 minutes sur place maximum à chaque fois. Le temps d’aller boire un café à l’hôtel Kyriad situé à quelques minutes à pied.

Cet utilisateur a souhaité partager son export pour montrer que le prix reste fixé à 0,36€/kWh tout le long de la charge et qu’il n’est jamais resté plus de 45 minutes en charge. Enfin, il a payé entre 1€ et 20€ par recharge sur le réseau Stations-e.

Photo de l’inauguration de la station en présence des officiels