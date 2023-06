Seaspan équipe sa flotte intégrale avec SpaceX Starlink : une révolution maritime en marche !

Le service Internet par satellite de SpaceX, Starlink, sera installé sur l’ensemble de la flotte de Seaspan, contribuant ainsi à garantir la sécurité, l’efficacité et le bien-être des navires et de leurs équipages.

Seaspan annonce son partenariat avec SpaceX

Vendredi, le propriétaire de navires porte-conteneurs de Hong Kong, Seaspan Corporation, a partagé une excellente nouvelle. L’entreprise a annoncé qu’elle devenait le premier propriétaire/exploitant majeur de navires porte-conteneurs à équiper sa flotte entière des services Starlink, offrant une faible latence et une grande capacité. L’annonce de Seaspan de son partenariat avec Starlink met en évidence l’importance croissante de la communication en ligne à bord des navires.

Internet Starlink à bord : un élément clé pour la sécurité et l’efficacité

Les communications à bord jouent un rôle critique pour assurer la sécurité, l’efficacité et le bien-être des navires et de leurs équipages en voyage. Elles augmentent la connaissance de la situation, facilitent la prise de décision en temps réel et jouent un rôle énorme dans le bien-être mental des équipages. Avec une connexion Internet, l’équipe peut communiquer avec leurs familles, accéder aux divertissements, aux actualités et maintenir un sentiment de normalité pendant les voyages prolongés.

Une collaboration entre les entreprises qui n’est pas nouvelle

La coopération entre Seaspan et Starlink a commencé dès 2021. L’entreprise faisait partie des premiers utilisateurs du kit d’antenne à panneau plat maritime. Après des tests, Seaspan a confirmé que cette technologie répondrait aux besoins uniques des opérations offshore des navires porte-conteneurs. Après des tests réussis en 2022, l’entreprise a décidé d’intégrer cette technologie avancée sur l’ensemble de sa flotte.

« Ce partenariat avec SpaceX Starlink soutient la vision stratégique de Seaspan de traiter tout navire comme un bureau distant du point de vue des services et du soutien informatiques », a déclaré Chris Sepp, vice-président de l’information technology chez Seaspan.

« Le service à faible latence, à haute bande passante et en orbite terrestre basse fourni par Starlink de SpaceX nous permet de réaliser cette vision et notre engagement envers notre équipage, ainsi que leur sécurité et leur confort à bord de nos navires. »

« La décision de déployer cette technologie sur l’ensemble de la flotte de Seaspan a été fortement influencée par les retours positifs reçus de la part des marins de Seaspan lors des déploiements initiaux », a déclaré l’entreprise.

« Nous déployons des outils et des technologies de gestion et de cyber-risque afin de pouvoir soutenir plus efficacement et efficacement notre flotte de navires en croissance à grande échelle. »

« Les retours de l’équipage ont été extrêmement positifs. L’intégration de cette technologie est un pilier fondamental de notre stratégie numérique. »

Cette décision marque une étape importante dans la numérisation de l’industrie maritime, promettant de profondes transformations dans la manière dont les opérations maritimes sont menées. Avec cette initiative, Seaspan démontre une fois de plus son engagement à repousser les frontières de l’innovation dans l’industrie maritime.