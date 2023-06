Israël installe un pavillon national au salon du Bourget 2023

Les yeux du monde de l’automobile se tournent vers la France alors que le ministère israélien de la Défense inaugure son pavillon national au Salon du Bourget 2023. Cet événement historique a été marqué par une cérémonie présidée par le directeur du SIBAT, le général de brigade (réserve) Yair Kulas, le directeur général adjoint et chef de la direction de la production et des achats, Zeev Landau, ainsi que les dirigeants des industries de défense israéliennes.

La technologie assure la sécurité d’Israël

Photo Credit: Ariel Hermoni, IMoD

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a profité de l’occasion pour souligner l’importance de la technologie de pointe pour la sécurité d’Israël. En mettant en lumière l’intensification des menaces, en particulier de la part de l’Iran, Gallant a affirmé avec assurance qu’Israël surpassait ses adversaires grâce à son avancée technologique. La lutte intellectuelle contre ces menaces, a-t-il dit, a été au cœur des efforts de défense d’Israël ces dernières années.

Dans une déclaration similaire, le directeur général du ministère de la Défense, le major général (réserve) Eyal Zamir, a discuté de l’évolution rapide du paysage mondial, évoquant les différentes menaces multidimensionnelles qui se présentent. Zamir a expliqué comment les budgets de défense mondiaux se sont multipliés, mettant ainsi en évidence le rôle crucial des exportations de défense pour l’économie.

De nouvelles exportations de défense à venir

Photo Credit: Ariel Hermoni, IMoD Photo Credit: Ariel Hermoni, IMoD Photo Credit: Ariel Hermoni, IMoD

Zamir a également annoncé qu’en ligne avec les directives du ministre de la Défense, les exportations de défense seraient au centre du plan pluriannuel du ministère de la Défense. Ce plan implique une action continue pour rationaliser les processus bureaucratiques et augmenter les investissements en recherche et développement. Il vise à promouvoir des capacités innovantes dans des domaines tels que les armes énergétiques, la technologie spatiale et les satellites, les capacités de cyberdéfense et la technologie de l’IA pour les applications de défense.

Lors de l’exposition, le ministre de la Défense et le directeur général prévoient de mener des discussions avec leurs homologues, y compris les ministres de la Défense, les délégations et les dirigeants des principales industries de la défense. L’objectif est de renforcer la coopération et d’élargir les possibilités de collaboration.

Bezhalel (Butzi) Machlis, président et CEO d’Elbit Systems, une entreprise de défense israélienne de premier plan, a également loué la nouvelle stratégie d’indépendance en matière de sécurité adoptée par l’État d’Israël. Il a souligné que le pavillon israélien démontre la capacité extraordinaire de l’industrie israélienne à répondre aux besoins militaires et de sécurité d’Israël, et donc aux besoins qui se développent dans le monde entier.

En conclusion, l’installation du pavillon national israélien au Salon du Bourget 2023 est un événement marquant pour le pays et pour le monde entier. Cela met en évidence la détermination d’Israël à renforcer sa technologie de défense, à collaborer avec des partenaires internationaux et à jouer un rôle significatif sur la scène mondiale. Il sera intéressant de voir comment cette nouvelle initiative influencera les développements futurs dans le domaine de la défense et de la sécurité.