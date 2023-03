SITL Jour 2 : Les innovations marquantes sur le salon et tables rondes

La deuxième journée du salon SITL (Semaine Internationale du Transport et de la Logistique) a été riche en découvertes et en innovations marquantes. Les exposants ont présenté de nouvelles technologies et des solutions innovantes pour répondre aux défis de la logistique moderne. Voici nos observations sur les nombreuses innovations présentées lors de ce salon.

Innovations logistiques par Körber

Körber offre une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins de chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, adaptée aux différentes tailles d’entreprise et aux stratégies de développement. Cette société innovantes propose des solutions logicielles, d’automatisation, vocales, de robotique et de manutention, associées à une expertise unique capable d’intégrer l’ensemble de ces compétences.

Un tout nouveau produit a été dévoilé sur le salon, UCS. Cette solution novatrice orchestre les technologies d’entrepôt les plus avancées, telles que les robots mobiles autonomes, les systèmes vocaux et les équipements de manutention, en collaboration avec les travailleurs. Elle permet une optimisation globale des ressources matérielles en fonction de la tâche et de la charge de travail actuelle.

Il convient de noter que les solutions de Körber sont également utilisées par des entreprises prestigieuses telles que La Poste Colissimo.

Le robot préparateur de commande Toru

Le robot préparateur de commande Toru, conçu par Magazino GmbH, est un outil révolutionnaire pour les entrepôts de chaussures. Il peut facilement s’adapter aux différents types de chaussures, tailles et formes, grâce à des capteurs 3D qui lui permettent de percevoir et de saisir avec précision les articles dans les rayonnages.

Grâce à sa haute technologie, le robot peut travailler en collaboration avec les travailleurs humains et leur offrir un soutien efficace pour effectuer des tâches répétitives et pénibles telles que la préparation de commandes de chaussures. Il peut travailler rapidement et avec une grande précision, ce qui permet de réduire les temps d’attente pour les clients et d’augmenter la productivité de l’entrepôt.

En présentant cette démonstration de Toru lors de la SITL, Magazino GmbH montre son expertise en matière de robotique et d’automatisation pour l’intralogistique. Les visiteurs pourront découvrir de première main les avantages de cette technologie innovante pour la gestion des chaînes d’approvisionnement.

Le robot spécialiste de l’intra-logistique

BOA Concept est une entreprise innovante qui développe des solutions robotiques et logicielles pour optimiser les performances des acteurs de la logistique et du e-commerce. La société est spécialisée dans l’intralogistique et propose des objets intelligents dotés d’une intelligence embarquée pour rendre l’automatisation accessible à tous.

À la SITL, BOA Concept présente son système de stockage automatisé BOA Concept, qui se caractérise par sa modularité et sa facilité de modification. Il s’agit de robots navettes autonomes dotés de leur propre intelligence qui sont capables de choisir le chemin le plus adéquat pour récupérer ou ranger un bac. Ce système offre un pilotage souple des entrées et sorties, permettant ainsi aux entreprises de s’adapter facilement aux fluctuations de la demande.

Le BOA Concept permet ainsi à toutes les entreprises d’automatiser à leur rythme leurs opérations en entrepôt, tout en améliorant l’efficacité et la rapidité de leur chaîne d’approvisionnement. Grâce à cette solution innovante, BOA Concept montre sa vision pour l’avenir de l’intralogistique et la façon dont elle peut aider les entreprises à rester compétitives sur un marché en constante évolution.

Les tables rondes marquantes du SITL

Lors d’une table ronde sur les zones à faibles émissions (ZFE) lors de la SITL, Christophe Schmidt, président de la commission logistique urbaine de l’Union TLF, a souligné l’importance d’une pédagogie en matière de logistique, ainsi que la nécessité d’harmoniser les règles, les aides et les restrictions de Crit’Air entre les différentes ZFE.

Schmidt a mis en avant l’importance de sensibiliser les parties prenantes à la logistique urbaine pour mieux comprendre les défis et les opportunités de cette activité dans les villes. En outre, il a souligné l’importance de l’harmonisation des règles et des restrictions liées aux ZFE pour assurer une application uniforme et efficace des politiques environnementales.

En défendant ces positions, Schmidt montre l’engagement de l’Union TLF pour une logistique urbaine durable et responsable, qui répond aux besoins des entreprises tout en respectant l’environnement et les normes en vigueur.

Les conférences du SITL

La conférence « Que serait la logistique avec plus de femmes ? » a rassemblé des expertes telles que Sabrina Meksaoui, Marie-Noëlle Tiné-Dyèvre, Marie Paulin, Laure Flotard, Agathe Gravier et Olga Alexandrova. L’objectif de cette conférence était de discuter de l’importance de la diversité de genre dans le secteur de la logistique et d’explorer les avantages potentiels d’une plus grande représentation des femmes dans ce domaine.

Les intervenantes ont partagé leurs expériences et leurs idées pour encourager les femmes à poursuivre des carrières en logistique, ainsi que les changements nécessaires pour rendre le secteur plus inclusif et diversifié.