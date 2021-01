- Communauté -

Le CES (Consumer Electronic Show), est le salon incontournable dédié à l’innovation technologique et à l’univers numérique qui a lieu chaque année en janvier à Las Vegas.

CES 2020 : Samsung présente son projet NEON

Le CES 2020, a permis de découvrir la dernière technologie sur laquelle travaille une filiale américaine de Samsung : “Star Labs”. Dirigée par Pranav Mistry, cette équipe de chercheurs a mis au point un système basé sur l’intelligence artificielle, capable de créer un être humain et lui donner une personnalité, afin d’interagir avec son entourage.

Le groupe accentue sa communication autour du caractère presque vivant de ses êtres-virtuels, notamment avec le site de Neon utilisant même une extension de nom de domaine en : « .life ».

L’idée recherchée est de confier à cet avatar une tâche, comme accueillir des patients chez un médecin, orienter des voyageurs dans un aéroport ou encore répondre aux questions de clients dans un service après vente et nous permettre d’interagir avec eux. Le tout reste entièrement virtuel.

La vidéo par Good Content dévoilée sur youtube montre l’aspect bluffant de ce projet, avec un aspect très réaliste :

L’outil serait capable de partir d’une image pour modéliser un avatar numérique et l’intelligence artificielle se charge de créer de toutes pièces différentes manières de s’exprimer, de répondre, une gestuelle. Ces avatars seront dotés d’une vraie personnalité. Ces avatars ont été conçus pour être des amis, des collaborateurs ou des partenaires.

Dans ce sens, il est possible que des gens s’y attachent. Plusieurs fictions montrent ce genre de relations. Dans “Her” par exemple, le personnage de Joaquin Phoenix tombe amoureux de Samantha, une intelligence artificielle.

Samsung utilise sa technologie dite Core 3 et met en avant les mots «Reality, Real Time et Responsive» : réalité, temps réel et sensible

Une intelligence artificielle ?

Ce que Samsung et Star Labs veulent faire avec ce projet, ce n’est pas de créer un nouveau Bixby. Ce n’est pas un assistant à qui on demanderait la météo de demain, de rappeler un rendez-vous, ou d’allumer une lampe connectée. Le but ici est vraiment de créer une personne avec qui interagir. Voici d’ailleurs ce que nous disent les responsables de Néon :

“Au fil du temps, les Neon travailleront comme présentateurs à la télévision, porte-parole ou acteurs de cinéma ; ou ils peuvent simplement être des compagnons ou des amis”.

Les avatars Neon promettent d’évoluer et d’apprendre à mieux nous connaître au fur et à mesure des interactions via le deep learning (“Le deep learning est un type d’intelligence artificielle dérivé du machine learning où la machine est capable d’apprendre par elle-même, contrairement à la programmation où elle se contente d’exécuter à la lettre des règles prédéterminées”).

Futur lointain

Mais ces avatars sont-ils la réalité de demain ou plutôt un coup de pub de la part de l’entreprise ? D’après the Verge, “Samsung a en effet reconnu que les scénarios présentés sur son stand au CES ainsi que son contenu promotionnel étaient fictifs et uniquement simulés à des fins d’illustration”.

Aujourd’hui, on ne peut pas prédire si le projet aboutira ni quelle forme concrète il pourrait prendre. Le projet Néon n’est autre qu’une démonstration pleine de promesses et il faudra du temps avant que cela prenne forme.

