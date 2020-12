Tesla Model 3 : Nouvelle mise à jour logicielle

- Communauté -

La mise à jour de Noël poussée par le constructeur Californien apporte son lot de nouveautés. Nous détaillons précisément les nouveautés

Une mise à jour très attendue

La mise à jour tant attendue par les propriétaires de Tesla est enfin arrivée. Reçue comme un cadeau de Noël, le PDG de la marque, Elon Musk, l’annonçait depuis quelque temps. Cet article décompose tous les changements observables sur le modèle 3 de la marque, les fonctionnalités incluses et leurs bénéfices.

Un avis global mitigé pour les propriétaires de Tesla

L’avis global des propriétaires de Tesla est assez mitigé : cette mise à jour a permis des améliorations notables mais certains changements sont plus décevants. Tout d’abord, la nouvelle visualisation de la voiture est meilleure. On constate plus facilement, avec la serrure située sur le dessus, quelle porte est ouverte sur le côté.

Les avantages permis par cette mise à jour

De plus, l’interface utilisateur est visuellement plus agréable : être en mesure de voir de petits détails tels que le positionnement des fenêtres voire même les roues en mouvement dynamique lorsque la voiture est en mouvement, sont des caractéristiques que personne n’a demandé, mais que tout le monde voulait.

Et les gadgets ne s’arrêtent pas là. Il est désormais possible de partager un esprit festif avec les autres personnes situées dans la voiture, avec les fenêtres fermées pour ne pas déranger les autres utilisateurs. Le mode boombox est pour cela, mais aussi pour la sécurité, un plus. Merci Elon Musk !

Qu’en-est-il des caractéristiques de conduite ?

Nouvelle interface utilisateur

Vient ensuite le nouvel emplacement de certaines caractéristiques de conduite, comme la vitesse, le pilote automatique, les phares, les panneaux d’avertissement, et la limitation de vitesse. Le pictogramme de cette dernière a d’ailleurs été réduit, ce qui ne semble pas très logique pour certains utilisateurs des véhicules Tesla. En effet, la place libérée est mince mais l’impact sur la sécurité peut être plus important.

Un pilote automatique plus performant

L’utilisation du pilote automatique a, quant à elle, été facilitée car son déclenchement est permis par une touche située au milieu de la voiture Tesla. La limitation de vitesse peut donc être contrôlée via ce biais.

Les changements pas si importants pour les menus

Dans les menus, rien n’a vraiment changé mais l’une des caractéristiques les plus utiles est les changements de suralimentation. Il devient bien plus facile de simplement regarder sur l’interface au lieu de cliquer à l’intérieur pour voir combien sont disponibles.

Les points positifs pour cette mise à jour

Les caractéristiques utilisées le plus souvent ont été installées dans des endroits plus faciles d’accès tels que les contrôles rapides pour les essuie-glaces avec la caméra inversée, beaucoup plus facile à sélectionner rapidement. La coloration du menu est plus lisible aussi avec du blanc et du noir. La visualisation des fenêtres, des portes ouvertes et des roues est nettement meilleure, ce qui est appréciable !

Les points à nuancer

Les propriétaires de Tesla n’adhèrent par contre pas particulièrement à la nouvelle coloration de la batterie, moins dynamique. En outre, la diminution de la taille de la carte n’est pas particulièrement nécessaire et réduit l’agréabilité de l’écran.

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement ! Consulter vos e-mails pour la suite des instructions.