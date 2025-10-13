SpaceX Starship : Jour – J pour le 11ᵉ vol d’essai, un tournant historique vers Mars

Le compte à rebours est lancé : SpaceX s’apprête à réaliser ce lundi le 11ᵉ vol d’essai de sa fusée géante Starship.

La fenêtre de lancement s’ouvre à 18h15 (heure du Texas, CT), soit 1h15 du matin heure de Paris (mardi).

Les prévisions météo sont favorables à 80 %, laissant entrevoir un décollage imminent depuis la base de Boca Chica, au Texas.

👉 Ce test, s’il réussit, marquera une étape majeure dans la conquête spatiale moderne, ouvrant la voie à la réutilisation totale de Starship et à ses futures missions lunaires et martiennes.

🔴 SUIVEZ LE VOL EN DIRECT

Suivez ici le direct du lancement de Starship Flight 11 (mise à jour en temps réel avec le flux officiel de SpaceX) :

👉 🔴 Regarder le Live sur YouTube – SpaceX Official Channel

(Lien actif environ 30 minutes avant le lancement)

Heures clés :

Ouverture de la fenêtre de tir : 18h15 CT (01h15 heure de Paris)

18h15 CT (01h15 heure de Paris) Décollage prévu : entre 01h15 et 02h00 heure de Paris

entre 01h15 et 02h00 heure de Paris Séparation des étages : +3 minutes après le lancement

+3 minutes après le lancement Retour du booster : +8 minutes

+8 minutes Rentrée du vaisseau : environ +45 minutes

Les objectifs du vol 11 : ce que SpaceX veut prouver

Le vol 11 de Starship est bien plus qu’un simple test :

il s’agit du dernier vol de la version “Block 2” avant le passage à une génération totalement revue.

Les grands objectifs techniques :

Tester un nouveau profil de descente : allumage séquentiel des moteurs (13 → 5 → 3) pour simuler un futur atterrissage contrôlé.

: allumage séquentiel des moteurs (13 → 5 → 3) pour simuler un futur atterrissage contrôlé. Vérifier la résistance du bouclier thermique lors de la rentrée atmosphérique.

lors de la rentrée atmosphérique. Relancer un moteur Raptor en vol , un test crucial pour les futures manœuvres orbitales.

, un test crucial pour les futures manœuvres orbitales. Déployer huit charges simulées Starlink, reproduisant les conditions d’une mission réelle.

Chaque étape apportera des données clés pour la prochaine génération de Starship, destinée aux missions lunaires Artemis et, à terme, à la colonisation martienne.

Le déroulé du vol en 7 étapes

Remplissage cryogénique des réservoirs en méthane et oxygène liquide Allumage des 33 moteurs Raptor du booster Super Heavy Décollage et séparation des étages à environ 70 km d’altitude Retour contrôlé du booster vers le Golfe du Mexique Phase orbitale simulée du Starship Rentrée atmosphérique avec test du bouclier thermique Amerrissage (splashdown) dans l’océan Indien

En quoi ce vol est historique

1️⃣ Le dernier test d’une génération

Le vol 11 clôt la série des prototypes “Block 2”. Les résultats détermineront les ajustements finaux avant la version opérationnelle V3, conçue pour transporter des charges utiles lourdes et des équipages.

2️⃣ La réutilisation complète en ligne de mire

Si SpaceX parvient à récupérer le booster et le vaisseau sans perte, ce sera le premier système spatial entièrement réutilisable de l’histoire.

3️⃣ Un jalon pour les ambitions lunaires et martiennes

Chaque réussite rapproche SpaceX de ses deux grands objectifs :

fournir le module d’alunissage du programme Artemis de la NASA,

du programme de la NASA, et préparer les missions habitées vers Mars à l’horizon 2030.

4️⃣ Une avancée pour toute l’industrie spatiale

Au-delà de SpaceX, chaque vol Starship accélère les progrès de l’aérospatiale mondiale : nouveaux matériaux, systèmes de propulsion, automatisation des vols et conception logicielle.