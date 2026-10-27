Starlink Mobile, le service de SpaceX qui relie directement les téléphones aux satellites, est désormais en service au Brésil avec l’opérateur Vivo. Selon Starlink, 50 millions de clients peuvent l’utiliser dans les zones sans réseau, et 7 millions de téléphones sont déjà connectés. Ce que permet le service, ce qui n’est pas encore annoncé, et où en est la France.

Un Falcon 9 lance 29 satellites Starlink depuis Cap Canaveral, le 5 juillet 2026. Photo : U.S. Space Force, Gwendolyn Kurzen (domaine public).

Ce que Starlink a annoncé

Le compte officiel de Starlink l’a écrit lundi 26 octobre : « Starlink Mobile est désormais en service au Brésil avec Vivo ». Selon Starlink, 50 millions de clients de l’opérateur peuvent utiliser des applications et la messagerie dans les zones où le réseau mobile ne passe pas, et 7 millions de téléphones sont déjà connectés. Starlink le présente comme le premier service de ce type à couvrir tout le pays. Elon Musk a relayé l’annonce mardi avec ces mots : « Starlink Brasil ».

Le principe : le téléphone, sans antenne ni boîtier, capte directement un satellite Starlink quand il n’y a plus d’antenne relais à portée. C’est ce qui sert dans la forêt amazonienne, sur une route isolée ou en mer.

Ce qui n’est pas encore dit

Starlink ne précise ni le prix pour les abonnés, ni la liste des téléphones compatibles, ni les applications qui fonctionnent. Il s’agit d’applications et de messagerie, pas d’un internet mobile à haut débit : c’est la prochaine génération, Starlink Mobile V2, qui doit apporter, selon Starlink, « l’internet mobile à haut débit » à tous les Brésiliens, « des petits villages de pêcheurs au cœur de la forêt aux tronçons d’autoroute isolés ». Aucune date n’est donnée pour cette V2. Vivo, de son côté, annonçait la veille sur X que « la prochaine évolution de la connectivité » était « sur le point d’arriver ».

Et en France ?

Aucun opérateur français n’a annoncé Starlink Mobile. SpaceX a signé en octobre l’achat de fréquences qui manquaient à son service aux États-Unis, sous réserve de l’accord du régulateur américain (notre article), et Starlink a déjà cherché à activer un service d’urgence par satellite en France, sur le modèle espagnol (notre article). Pour un conducteur de Tesla, l’enjeu est concret : les voitures de la marque utilisent déjà le réseau mobile pour la navigation et les services connectés, et les zones blanches restent nombreuses sur les routes de campagne.

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Sources : message de Starlink sur X, 26 octobre 2026 ; message de Vivo sur X, 26 octobre 2026 ; message d’Elon Musk sur X, 27 octobre 2026. Traduction Tesla Mag.