Starship : Vol reporté en raison d’une valve de pression gelée

L’entreprise spatiale SpaceX a annoncé que son vaisseau spatial Starship effectuera sa première tentative de vol à haute altitude aujourd’hui. Ce vol est considéré comme un pas important vers la réalisation de la mission ultime de SpaceX : coloniser Mars.

Prochaine tentative de lancement dans les prochains jours

Le lancement de Starship a été annulé en raison d’une valve de pression gelée, mais les équipes de SpaceX ont commencé à ravitailler Starbase pour la prochaine tentative de lancement. Il est prévu qu’un convoi de plusieurs centaines de camions arrive dans les prochaines 48 heures pour aider à préparer la fusée pour son prochain vol.

Les équipes de SpaceX ont déjà appris beaucoup au cours de cette tentative de lancement, et ils travaillent maintenant à réparer la valve de pression et à s’assurer que tout est en ordre avant de programmer une nouvelle tentative de lancement.

Elon Musk et tous les passionnés par l’industrie spatiale vont suivre cette tentative de vol inédite pour un vaisseau de cette ampleur qui doit ouvrir de nouveaux champs et enjeux pour la planète et l’humanité. Dans notre article, nous avons souhaité nous focaliser sur les enjeux économiques d’un tel vol.

Les enjeux économiques du vol inaugural

D’après Marketwatch, Le vol inaugural de Starship est un événement très attendu dans le monde de l’aérospatiale. Outre l’aspect technologique, ce vol a également des enjeux économiques importants. En effet, le succès de Starship pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l’exploration spatiale, mais aussi pour le transport commercial.

Tout d’abord, Starship est conçu pour être réutilisable, ce qui réduirait considérablement les coûts de lancement. Actuellement, les fusées sont souvent utilisées une seule fois, ce qui entraîne des coûts astronomiques. Avec Starship, SpaceX espère réduire ces coûts et rendre l’accès à l’espace plus abordable pour les entreprises et les gouvernements.

Ensuite, Starship pourrait également permettre le développement de l’industrie minière spatiale. Les astéroïdes contiennent des ressources précieuses telles que l’or, le platine et l’eau, qui pourraient être exploitées pour des applications terrestres ou pour des missions spatiales. Starship pourrait jouer un rôle clé dans la collecte de ces ressources et leur transport vers la Terre.

Enfin, Starship pourrait également avoir des implications pour le transport commercial. SpaceX envisage d’utiliser Starship pour des voyages autour de la Terre, mais aussi pour des voyages intercontinentaux. Les voyages en avion pourraient être remplacés par des voyages en Starship, ce qui pourrait réduire considérablement les temps de voyage.

En conclusion, le vol inaugural de Starship est un événement crucial pour l’avenir de l’aérospatiale. En plus de l’aspect technologique, ce vol a des enjeux économiques importants qui pourraient ouvrir de nouvelles perspectives pour l’exploration spatiale et le transport commercial.

Les perspectives d’avenir pour Starship

Les perspectives d’avenir pour Starship sont très prometteuses. SpaceX a conçu ce vaisseau pour être réutilisable, ce qui permettra de réduire considérablement les coûts des missions spatiales. Les capacités de Starship sont également impressionnantes, avec une capacité de charge utile de plus de 100 tonnes et la possibilité de transporter jusqu’à 100 passagers.

En termes de missions futures, SpaceX prévoit d’utiliser Starship pour des missions de transport de fret et de passagers vers la Lune et Mars. Le vaisseau sera également utilisé pour des missions de ravitaillement et de maintenance de la Station spatiale internationale.

En outre, SpaceX a annoncé son intention d’utiliser Starship pour des missions commerciales, telles que des vols touristiques dans l’espace. Le premier vol touristique est prévu pour 2023 avec le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et un groupe d’artistes.

Enfin, SpaceX a également évoqué la possibilité d’utiliser Starship pour des missions de nettoyage de l’orbite terrestre, afin de réduire les débris spatiaux et d’améliorer la sécurité des futures missions spatiales.

En somme, les perspectives d’avenir pour Starship sont très prometteuses et le vaisseau est appelé à jouer un rôle majeur dans l’exploration spatiale et le développement de l’industrie spatiale commerciale.

Le détails complet de la mission d’aujourd’hui

Détails du vol de la mission SpaceX du jour. Source: SPACEX

Voici un tableau résumant la mission d’aujourd’hui avec les informations importantes. Veuillez noter que toutes les heures sont approximatives.

HR/MIN/SEC ÉVÉNEMENT 02:00:00 Le directeur de vol de SpaceX mène un sondage et vérifie que la charge de combustible peut commencer. 01:39:00 La charge de LOX (oxygène liquide) du booster commence. 01:39:00 La charge de carburant (méthane liquide) du booster commence. 01:22:00 La charge de carburant (méthane liquide) du vaisseau commence. 01:17:00 La charge de LOX du vaisseau commence. 00:16:40 Le moteur Raptor commence à se refroidir sur le booster. 00:00:40 Les interfaces de fluides commencent leur séquence de purge. 00:00:08 La séquence de démarrage du moteur Raptor commence. 00:00:00 Excitation garantie!

Le tableau suivant décrit le chronogramme du test de vol dans le meilleur des cas. Bien que chaque étape ne soit pas nécessaire pour un test réussi, la réalisation de chacune d’entre elles rendra certainement le test plus passionnant. Encore une fois, veuillez noter que toutes les heures sont approximatives.

HR/MIN/SEC ÉVÉNEMENT 00:00:55 Max Q (moment de stress mécanique maximal sur la fusée) 00:02:49 Arrêt du moteur principal du booster 00:02:52 Séparation des étages 00:02:57 Allumage du vaisseau spatial

