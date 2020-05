Share Share Share Tweet Email

Nous vous parlions du sujet Starlink, la constellation de satellites envoyée dans l’espace et opérée par SpaceX. Saviez-vous que les cas d’usages font actuellement l’objet de spéculations? En réalité, personne ne sait encore précisément à quoi vont servir ces satellites et comme la nature a horreur du vide… Nous avons reçu suite à cette publication une théorie à laquelle nous avons souhaité répondre.

Théorie sur un complot autour du réseau Starlink et de possibles poursuites!

J’ai bien reçu votre annonce sur Tesla magazine concernant plusieurs sujets dont celui sur starlink et le bénéfice que pourrait en tirer la communauté tesla.

Je souhaite juste vous communiquer le résultat de mes recherches concernant starlink. Elon Musk est dans le collimateur, comme le sont Soros et Bill Gates, de ceux qui pensent que le réseau starlink ne peut être efficace qu’avec la 5G. Hors, la 5G est, d’après plusieurs enquêtes confirmées par les 2 prix Nobel de médecine de 2013, responsable de la contamination du COVID19.En gros, un virus est le résultat de l’expulsion d’un exo-gêne par une cellule en train de mourir à cause d’un environnement toxique. C’est donc un signal d’alarme. Or, on sait que le rayonnement électromagnétique de la 5G est beaucoup plus puissant que la 4G avec des fréquences dépassant largement le Ghz. Un chercheur américain, le Dr Buttar de Caroline du Nord, explique avoir découvert que les cellules subissaient une rupture de la chaîne du calcium lorsqu’elles se trouvent dans le rayonnement de la 5G. La Chine a voulu être le leader mondial dans cette nouvelle technologie en la mettant officiellement en œuvre le 31 octobre 2019. Wuhan est la ville qui possède le plus d’antennes puisqu’il y en a plus de 10000, soit autant qu’aux États-Unis. Moralité, le réseau starlink risque très fortement d’être démantelé, et Elon Musk risque d’avoir de gros ennuis avec la justice comme Bill Gates et Georges Soros. P.A.

Voici ce que nous pouvons en dire:

La théorie énoncée par ce lecteur repose sur deux points principaux. D’une part, que la 5G serait responsable de la contamination du Covid-19. D’autre part, que Starlink nécessiterait la 5G pour être efficace.

Nous allons aborder de ces deux aspects, mais tout d’abord, une mise au point technique s’impose.

Le besoin croissant des populations pour la communication mobile s’est traduit par une évolution graduelle des protocoles de communication. Cette évolution a permis d’augmenter exponentiellement le débit du flux de données en utilisant des fréquences d’onde plus élevées. L’utilisation de fréquences élevées se fait au détriment de la portée qui a réduit de dizaines de kilomètres à quelques centaines de mètres. La puissance requise a donc dû augmenter pour permettre la transmission à fréquence plus élevée en limitant la réduction de la portée.

La 5G serait responsable de la contamination du Covid-19: faux

Bien que la 5G utilise une bande de fréquence plus élevée que les normes mobiles précédentes, cette bande de fréquence reste bien inférieure à la lumière visible et aux ondes ionisantes comme les rayons X. (voir infographie)





Comme un four à micro-ondes, une antenne télécom 5G pourrait réchauffer ce qui se trouve à proximité immédiate, mais ne peut pas répandre un virus. Voir cet article de la BBC: https://www.bbc.com/afrique/monde-52187409.

Il suffit pour s’en convaincre de constater que le virus s’est rapidement propagé en Iran, pays complètement dépourvu de réseau 5G.

Starlink nécessiterait la 5G pour être efficace: faux

Le réseau Starlink offre une communication directe entre une antenne utilisateur et un satellite en orbite basse, sans utiliser l’infrastructure réseau au sol. C’est justement l’un des avantages de Starlink: permettre aux habitations, avions, bateaux hors couverture réseau fixe/mobile d’accéder à internet haut débit. La 5G n’a rien à voir avec Starlink.

Le principe de Starlink est qu’un utilisateur pointe son antenne Starlink (plate, environ 30-50cm de diamètre) vers le ciel. Les satellites en orbite basse se déplacent à une vitesse de l’ordre de 20 000 km/h. L’antenne utilisateur suit le satellite avec son faisceau électronique et maintient la connexion. Lorsqu’un autre satellite s’approche, l’antenne pointe vers le nouveau satellite. Ce changement de satellite s’effectue automatiquement toutes les 2 minutes, comme on peut le voir sur https://satmap.space.

Le satellite transmet les données utilisateur vers internet en passant par les autres satellites du réseau Starlink, puis vers la station sol Starlink la plus proche du serveur de destination. Les premiers satellites Starlink ne sont pas encore équipés de lien inter-satellite. Chaque satellite doit donc relayer les données à une station sol Starlink, puis la station sol envoie les données au prochain satellite, etc… Il faudra donc un grand nombre de stations sol Starlink pour que la constellation puisse fonctionner. C’est pour cela que Starlink sera initialement proposé uniquement en Amérique du Nord.

Comme on peut le constater, la 5G n’est pas présente dans l’infrastructure réseau Starlink.

Les opérateurs mobiles seront certainement libres d’acheminer les données d’antennes 4G/5G isolées par Starlink, mais cela n’a pas d’incidence sur le fonctionnement de Starlink en tant que tel.

Comme expliqué par Elon Musk, Starlink fournira internet au endroits dépourvu de couverture, comme les habitations en zone isolée, les bateaux et les avions. Un test a déjà été réalisé avec succès à bord d’un C-12 de l’Air Force américaine. (Reuters)

La technologie Starlink sera à l’inverse incapable de couvrir une ville entière car la bande passante est bien trop faible, même lorsque la constellation sera complète. Il faudra toujours utiliser l’ADSL, la fibre optique, la 4G/5G en ville pour se connecter à internet.

Impact sur la santé des antennes utilisateur Starlink

Sur le sujet de la santé, il est opportun de s’intéresser aux antennes utilisateur de Starlink qui seront positionnées sur les balcons ou les toits des maisons.

Les antennes utilisateur Starlink seront de type “phased-array”. Ce type d’antenne dirige électroniquement son faisceau vers le satellite le plus proche, sans mouvement mécanique de l’antenne. C’est une technologie très efficace, peu gourmande en énergie et dont les pertes sont faibles, ce qui permet d’éviter que la puissance transmise soit dispersée hors du faisceau qui vise le ciel. En faisant l’hypothèse d’une puissance d’émission de 50W et de 1% de pertes, on trouve que moins de 1W rayonnerait autour de l’antenne :t bien moins que le rayonnement d’un point d’accès wifi ou d’un four à micro-ondes qui se trouvent pourtant au coeur des habitations.

Il existe une autre façon d’interpréter la théorie énoncée en début d’article, qui voudrait que la bande 5G utilisée par Starlink pour communiquer cela sera interdite dans le futur. Il est vrai que Starlink utilise la bande Ku (12 à 18GHz) aujourd’hui et Ka demain (24 à 40 GHz), soit le domaine des micro-ondes.

La différence avec la 5G, c’est que l’antenne utilisateur ne consomme que quelques dizaines de watts (peut-être 100W au maximum). Pourquoi ? Il ne s’agit pas de couvrir un quartier entier avec un signal émis à 360 degrés, mais d’un signal finement pointé vers le satellite. Comme expliqué ci-dessus, une antenne de type phased-array est utilisée et dirige le faisceau électroniquement vers le satellite en mouvement.

Les antennes pour internet par satellite existantes qui portent à 36 000km (géostationnaire) en bi-direction et sur une bande de fréquence comparable consomment de l’ordre de 75W crête. Pour transmettre vers Starlink à 500 km ou même à 12 000 km d’altitude, on peut penser que ce sera une puissance plus faible, ou bien du même ordre de grandeur si la bande passante est plus importante.

Starlink ne semble pas poser de problèmes sur la santé, et il semble improbable que Starlink soit interdit à cause de cela.

