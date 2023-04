Premier lancement de Starship, trois témoins partagent leur expérience.

(22 avril 2023) S. Padre Island, Texas Je voulais écrire sur mon premier lancement de Starship. Je me suis rendu compte que pour mieux écrire pour vous, je devais parler à d’autres personnes de leurs expériences. Je partage avec vous quelques-unes des belles conversations que j’ai eues lors du premier lancement d’essai de vol orbital de Starship. Nous entendrons un passionné de SpaceX, un ancien ingénieur de la NASA et un ingénieur de SpaceX.

UN RÊVE DEVIENT RÉALITÉ.

Lorsque Tesla a annoncé la disponibilité de la première version de la berline Model 3, Jim, de l’Indiana, a été l’un des premiers à en réserver une. Depuis cette date de 2017, Jim suit de près les entreprises d’Elon Musk et soutient SpaceX. Lorsqu’il a entendu que Starship lancerait son premier test orbital cette année, il rêvait d’y aller avec sa fille. J’ai vu Jim sur la plage du parc d’État d’Isla Blanca avec sa femme, ses deux enfants et un autre ami de la famille. La passion et le dévouement de Jim pour SpaceX et sa mission de nous rendre multi-planétaires sont contagieux. Il se réveille tous les matins enthousiaste à l’idée de l’avenir ! « Je savais que j’amènerais ma fille, et lorsque ma femme l’a appris, elle a contribué à faire de ce voyage des vacances familiales pour nous tous. Je me suis entretenu avec lui sur la plage, tandis que ses enfants jouaient dans les vagues du parc d’État d’Isla Blanca. Jim est l’une des nombreuses personnes venues assister en personne au premier lancement de Starship, le 20 avril 2023.

UN ANCIEN INGÉNIEUR DE LA NASA PENSE QU’ELON MUSK FERA VIVRE DES GENS SUR LA LUNE.

Fred Becker, un ancien ingénieur de la NASA, n’aurait manqué ce lancement pour rien au monde. Fred est venu de l’Indiana avec son petit poméranien dans un petit sac de transport. À l’âge de 16 ans, Fred a assisté à l’atterrissage d’Apollo 16 sur la Lune, le 16 avril. D’une voix douce et avec un léger sens de l’humour, Fred m’a dit qu’il aurait aimé que le lancement du Starship ait lieu le 16 avril. Nous avons beaucoup parlé, et j’avais l’impression de parler à un vieil ami. Fred m’a dit : « La NASA a été paralysée par la politique, mais Elon Musk ne l’est pas, pour l’essentiel ». Fred m’a dit qu’il savait qu’Elon Musk est une personne incroyablement étonnante et gentille, et que si sa mission est de faire vivre des gens sur la lune, cela se produira ». En regardant Fred s’éloigner, j’ai repensé à la façon dont il m’avait expliqué qu’il avait joué un rôle important dans la conception et le développement de la navette spatiale pour la NASA. Fred s’est animé lorsqu’il m’a expliqué son admiration pour ce que fait Elon Musk. J’ai vu une étincelle s’allumer dans son regard. De nombreuses personnes de la NASA étaient présentes lors du lancement du vaisseau spatial. SpaceX leur redonne l’espoir de voir des gens vivre sur la lune et au-delà !

TRAVAILLER POUR SPACEX.

Je me suis attardé à Isla Blanca un moment après le lancement, la plage commençait à se dégager et à se remplir de familles heureuses, d’enfants, de jouets et de crème solaire parfumée à la noix de coco. Alors que je commençais à retourner au parking, j’ai croisé Justin T., un ingénieur de SpaceX. Je lui ai demandé quel était son rôle dans Starship et il a eu la gentillesse de me l’expliquer en des termes que je pouvais comprendre. Il m’a dit qu’il était chargé de raccorder les réservoirs de carburant au vaisseau. C’est beaucoup plus compliqué que cela, mais je peux vous dire qu’il m’a dit qu’il adorait son travail et l’équipe avec laquelle il travaille. Justin m’a dit qu’il était prêt à se remettre au travail pour le prochain lancement. Il m’a dit qu’il adorait travailler pour SpaceX et qu’il n’envisageait pas de partir. Il a trouvé sa passion et sa mission. C’était incroyable de l’entendre parler et de pouvoir le remercier pour son travail acharné. Sans lui, le lancement n’aurait pas été un tel succès en termes de collecte de données.

MES PENSÉES.

Je suis allé 6 fois à Starbase avec la plupart des membres de ma famille. Nous avons campé trois fois sur la plage, qui est assez proche du site de lancement du vaisseau ! Lorsque le Starship a été lancé, les vibrations dans l’air et le grondement profond étaient bien plus profonds que je n’aurais pu l’imaginer. Je pouvais ressentir une pression intense au cœur de mon cœur. C’était la première fois que j’assistais à un lancement en personne ! L’un de mes enfants était présent et lorsque je me suis retournée, il avait des larmes de joie qui coulaient sur son visage. « Cela m’a fait prendre conscience des priorités de ma vie ! Si Starship va sur Mars, nous avons une grande chance de passer le grand filtre et de devenir une civilisation multiplanétaire. Si Starship ne va pas sur Mars, si le programme échoue, il aura tout de même fait une chose extrêmement précieuse dans la vie des gens d’aujourd’hui : donner de l’espoir là où il n’y en avait pas : Donner de l’espoir là où il n’y en avait pas auparavant. Aimez-vous vous réveiller le matin en vous réjouissant de l’avenir ? Je sais que c’est le cas. Cela suffit à justifier la création de Starship.

« Nous avons choisi d’aller sur la Lune au cours de cette décennie et de faire les autres choses, non pas parce qu’elles sont faciles, mais parce qu’elles sont difficiles ; parce que cet objectif servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos compétences, parce que ce défi est un défi que nous sommes prêts à accepter, un défi que nous ne sommes pas prêts à reporter, et un défi que nous avons l’intention de remporter. – Président John F. Kennedy, Houston, Texas, 12 septembre 1962

On a demandé à Elon Musk : « Pourquoi devrions-nous coloniser Mars ? »

« Le fait d’être une espèce multiplanétaire et d’aller dans les étoiles est important pour la survie à long terme de l’humanité et c’est une des raisons, un peu comme une assurance-vie pour la vie collective, la vie telle que nous la connaissons.La partie que je trouve personnellement la plus motivante est qu’elle crée un sentiment d’aventure et qu’elle rend les gens enthousiastes pour l’avenir. Si vous considérez deux avenirs : l’un où nous sommes à jamais confinés sur Terre jusqu’à ce que quelque chose de terrible se produise, ou un autre où nous sommes là, sur de nombreuses planètes, peut-être même au-delà du système solaire, je pense que la deuxième version est incroyablement excitante et inspirante… et il faut qu’il y ait des raisons de se lever le matin. Vous savez, la vie ne peut pas se résumer à résoudre des problèmes, sinon à quoi bon ? Il doit y avoir des choses qui inspirent les gens et qui font que la vie vaut la peine d’être vécue » – Elon Musk

