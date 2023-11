Notre avis d’installateur sur la borne de recharge Schneider EV Link Home

Dans le monde en constante évolution des véhicules électriques (VE), choisir la bonne borne de recharge à domicile est crucial. Aujourd’hui, nous allons examiner de près la borne de recharge Schneider EVlink Home prise T2S 7,4kW 32A TIC sous l’œil d’un installateur professionnel.

Conception et Installation

La borne Schneider EVlink Home, avec ses dimensions de 409 x 282 x 148mm et un poids de 4,5 kg, présente un design compact et moderne qui s’intègre facilement dans les espaces de garage. Son mode d’installation mural est pratique et ne requiert pas un espace conséquent. Le processus d’installation, expliqué dans une vidéo dédiée, est accessible même pour les bricoleurs amateurs, bien que l’intervention d’un professionnel soit recommandée pour garantir la sécurité et le respect des normes.

Demandez un devis gratuit auprès d’un installateur de borne local certifié et spécialement sélectionné ! Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en collectivité Un hôtel / Restaurant / Maison d’hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

SIREN

Entité / Entreprise

Fonction *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Caractéristiques Techniques

Puissance : Variable de 7,4kW (en monophasé) à 11kW (en triphasé), idéale pour une recharge rapide et efficace.

: Variable de 7,4kW (en monophasé) à 11kW (en triphasé), idéale pour une recharge rapide et efficace. Intensité : 32A, offrant un bon équilibre entre rapidité de charge et sécurité.

: 32A, offrant un bon équilibre entre rapidité de charge et sécurité. Prise T2S : Standard et compatible avec la plupart des véhicules électriques.

: Standard et compatible avec la plupart des véhicules électriques. Indice de protection IP54 et résistance aux chocs IK10 : Assure la durabilité et la sécurité dans diverses conditions environnementales.

: Assure la durabilité et la sécurité dans diverses conditions environnementales. Norme CE et Garantie de 2 ans: Garantissent la conformité aux standards européens et une assurance qualité.

Fonctionnalités Innovantes

La borne est dotée d’une entrée TIC pour une gestion dynamique de l’énergie, ce qui permet d’adapter la charge à la consommation énergétique du logement et à la puissance souscrite. Cette fonctionnalité élimine les risques de coupure de courant ou de surcharge. De plus, le démarrage de la charge est instantané dès le branchement du véhicule, et l’utilisateur peut suivre l’état de la charge grâce à un témoin lumineux. La charge s’arrête automatiquement une fois la batterie pleine, ou peut être interrompue manuellement.

L’avis de notre installateur de borne

« Bien que la borne Schneider EVlink Home soit performante et facile à installer, il est crucial de considérer la maintenance. Les mises à jour logicielles, la disponibilité des pièces de rechange et les coûts de maintenance à long terme sont des aspects à ne pas négliger pour une expérience optimale. »

Conclusion

En tant qu’installateur, je trouve que la borne de recharge Schneider EVlink Home est un excellent choix pour les propriétaires de véhicules électriques cherchant une solution fiable, efficace et facile à installer. Avec ses fonctionnalités intelligentes et son design adapté à un usage domestique, elle représente un investissement solide pour une expérience de recharge sans souci. La compatibilité, la sécurité, et la facilité d’utilisation sont des atouts majeurs de ce modèle.