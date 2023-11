Sparklin:  catalyseur du déploiement de masse des véhicules électriques – la plateforme logicielle (suite)

L’adoption accélérée et la multiplication des véhicules électriques est un fait indéniable, en France et partout dans le monde. Voitures, utilitaires, camions, vélos, scooters, trottinettes, tous ont besoin d’être régulièrement rechargés pour s’adapter à un usage de plus en plus varié et intensif.

Dans notre article précédent, nous avions communiqué le besoin de solutions de recharges multi-utilisateurs peu chères et facilement déployables, telles que celles de Sparklin. Parfaitement adaptées aux déplacements pendulaires domicile-travail, aux entreprises, copropriétés ou aux lieux de résidence temporaire (hôtels, campings, …), les bornes partageables Sparklin permettent un déploiement de masse rapide et économique.

Pilotez vos bornes de recharge

Au-delà du coût et de la facilité d’installation des bornes, il est aussi essentiel d’offrir aux propriétaires, administrateurs et usagers, des moyens simples et efficaces pour jouir d’une recharge simple, paisible, adaptée, optimisée et sécurisée pour chaque profil et chaque contexte. Il faut, de plus, que ces Infrastructures de Recharge (IRVE) soient pilotées précisément et intelligemment afin maitriser la puissance globale appelée sur le réseau électrique dont une surcharge déclencherait une cascade de conséquences problématiques : disjonction intempestive, obligation de redimensionnement des abonnements, déséquilibre et délestage forcé des infrastructures locales, et obligation d’investissements supplémentaires dans toute la chaine d’approvisionnement d’électricité pour éviter un blocage général ou des choix discriminants d’utilisateurs.

Les bornes de recharge Sparklin sont équipées d’un module de connectivité sans fil sécurisé de type cellulaire (LTE-M) qui permet un échange d’information, des configurations à distance et des mises à jour grâce à la plateforme logicielle de Sparklin.

Cette plateforme logicielle, accessible sur abonnement pour une somme modique, est construite pour donner à chacun les fonctionnalités et informations nécessaires à ses besoins et à son rôle dans l’écosystème. Elle est interopérable avec les autres plateformes logicielles du monde de la mobilité électrique, grâce à un jeu d’interfaces (APIs – Application Programming Interface) permettant l’échange d’information et de commandes de configuration.

Fixer son prix de rechargement

Le propriétaire de bornes Sparklin peut librement fixer le prix de la recharge en fonction du profil de l’utilisateur, et visualiser sur son application les dépenses et les gains. L’administrateur, quant à lui, peut gérer les droits d’accès et les configurations de chaque borne, créer des communautés, les informer ou les solliciter, tout en visualisant sur un portail consolidé l’ensemble du parc de bornes dont il a la responsabilité. Une fois la plateforme configurée, les interactions avec les usagers sont automatisées par la génération de code d’accès à durée de vie programmée.

Si l’installation s’y prête, il peut aussi paramétrer les heures de charge en fonction des tarifs du fournisseur d’électricité, ou permettre l’ajustement automatique de l’intensité de charge en fonction de la consommation des autres appareils électriques branchés sur le même compteur. L’interface avec le compteur électrique permet aussi un dialogue entre le gestionnaire du réseau (Enedis en France) et la plateforme de gestion d’un parc Sparklin. Si l’administrateur l’autorise, en cas de surchauffe du réseau, des instructions peuvent être transmises directement par le gestionnaire du réseau pour limiter temporairement la puissance de charge des bornes. Ce pilotage intelligent contribue à un délestage global et participe au maintien de prix raisonnable pour la fourniture d’’énergie.

Les utilisateurs peuvent rejoindre des communautés, localiser les bornes disponibles et les prix proposés, avant de planifier et réserver leur charge. L’application sur smartphone, tablette ou PC intègre un module de paiement et de facturation sécurisé, très similaire à celui de la plateforme Uber très connue. Des réservations récurrentes sont bien sûr possibles, laissant le champ libre à la mise en place d’abonnements entre les usagers et les propriétaires. L’accès à la bonne réservée et son activation se fait grâce à la réception par SMS ou email de codes dont la durée de validité correspond au temps de charge réservé. La borne Sparklin est automatiquement désactivée lorsque la période réservée se termine. Des options d’extension ou de « pleine charge » sont possibles.

Le cas des entreprises se prête parfaitement aux solutions de Sparklin, apportant une solution simple, souple et économique pour la mise à disposition de bornes de recharge lente pour les employés et les visiteurs. Le déploiement d’une politique d’incitation à l’utilisation des véhicules électriques devient naturel, et la gestion administrative est sans effort. Les procédures de remboursement de frais de charge ou la prise en compte des avantages en nature pour mise à disposition gratuite peuvent être automatisés.

Pour offrir un parc optimisé aux entreprises, sparklin a intégré au cœur de sa plateforme des bornes type T2 un peu plus puissante afin que les grands rouleurs puissent aussi bénéficier des avantages liés à la plateforme tout en permettant la mise en place d’un parc global raisonné.

A plus grande échelle, les opérateurs de mobilité (virtuels ou non) peuvent sans difficulté intégrer les bornes Sparklin à leur parc existant ou constituer un nouveau parc. Offrir ainsi des solutions économiques de charge lente, en complément de l’offre beaucoup plus onéreuse de charge rapide, est attractif dans de nombreux cas tels que les lieux publics, les copropriétés, les hôtels ou les campings.

Adossé sur ses partenaires 4MOD Technologies (industrialisation & production) et TMG (Secured Data Centers), Sparklin a combiné avec succès l’optimisation matérielle et logicielle. Cette PME Nantaise a mis sur le marché une solution qui a la vocation et le potentiel pour devenir un catalyseur majeur du déploiement de masse de la mobilité électrique.

Pour toute information complémentaire sur les solutions de recharge Sparklin, ou sur l’augmentation de capital de la société Sparklin, un point de contact est spécialement mis en place pour les lecteurs de Tesla Mag :

Email : contact.teslamag@sparklin.io

Tel : 06 98 77 80 73

Sparklin se fera un plaisir de renseigner les lecteurs de Tesla Mag en fonction de leurs demandes.