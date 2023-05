Tesla débute les opérations en Turquie et livre les premières Model Y

La firme américaine Tesla a récemment commencé ses opérations en Turquie, un pays situé à la croisée des chemins entre l’Europe et l’Asie. Le 8 mai 2023, les premières livraisons de la célèbre Tesla Model Y ont eu lieu, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’expansion mondiale de Tesla.

Cette première série de livraisons a suscité un grand enthousiasme parmi la communauté Tesla internationale. Sur Twitter, le hashtag #TeslaTürkiye a rapidement gagné en popularité, générant plus de 6,1 millions de vues et 1 747 retweets en l’espace de quelques jours.

L’événement a également attiré l’attention d’Eric Hale, un utilisateur de Twitter, qui a remarqué la présence en Turquie d’Etienne, surnommé « Pope of Muskanity », une personnalité bien connue parmi les fans de Tesla. En réponse à la question d’Hale, Etienne a déclaré qu’il était venu « pour bénir tout le pays », montrant l’étendue de l’enthousiasme que génère Tesla parmi ses adeptes.

Pourquoi la Turquie est un marché intéressant pour Tesla ?

La Turquie représente un marché prometteur pour Tesla, grâce à sa population jeune et bien éduquée, et à son emplacement stratégique entre l’Europe et l’Asie. De plus, le gouvernement turc a récemment annoncé des mesures d’incitation pour encourager l’adoption de véhicules électriques, ce qui pourrait également contribuer à stimuler les ventes de Tesla.

Néanmoins, Tesla ne sera pas sans concurrence en Turquie. Des entreprises locales comme TOGG sont également engagées dans le développement de véhicules électriques. Cela pourrait créer un environnement concurrentiel intéressant et bénéfique pour les consommateurs.

La réussite de l’entreprise dans ce nouveau marché dépendra de sa capacité à surmonter les défis locaux et à répondre aux attentes des consommateurs turcs. Il sera intéressant de suivre l’évolution de Tesla en Turquie dans les mois et les années à venir.