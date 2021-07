La Tesla Model 3, au top des ventes en France en 2021 ?

Au cours de l’année 2020, plus de 110 000 voitures électriques ont été vendues. La Renault Zoé était encore en tête des ventes avec 37 409 véhicules immatriculés contre 16 557 pour la Peugeot e-208. La Tesla Model 3 complétait ce podium avec 6477 ventes en France.

Selon AAA Data, entre janvier et juin 2021, les positions se sont inversées. La Tesla Model 3 est devenue la voiture la plus vendue en France pendant 6 mois. Plus de 13 112 Tesla ont été immatriculées depuis janvier, soit une augmentation de 227% par rapport à la même période en 2020 ou seulement 4010 Tesla avaient été vendues.

Les chiffres sont encore plus impressionnants uniquement en juin. Plus de 5000 Tesla ont été vendues alors qu’elles n’avaient fait « que » 728 ventes en juin 2020.

Nombre de ventes des véhicules électriques. Datavisulation réalisés par Tesla Magazine avec les données de l’AAAData

La nouvelle Tesla Model 3 n’y est pas étrangère

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette forte hausse des ventes. La baisse des prix avec la sortie de la Tesla Model 3 SR+ avec un prix de départ à 43 800 euros a certainement convaincu les acheteurs. Grâce à ce prix, les futurs propriétaires de Tesla Model 3 ont pu bénéficier de l’aide bonus écologique de 7000 euros qui s’appliquait jusqu’au 30 juin pour tous les véhicules électriques de moins de 45 000 euros. La Tesla Model 3 a donc connu une augmentation de son nombre de ventes.

Une Tesla Model 3 en France en 2021.

Baisse des ventes françaises

La Renault Zoé a quant à elle connu une baisse du volume de ses ventes par rapport à l’année dernière. Seuls 10 797 Zoé ont été vendues entre janvier et juin contre 17 650 en 2020 pour les mêmes mois, soit une baisse d’environ 39%.

À part Peugeot qui continue à augmenter son volume de ventes de véhicules électriques, Citroën et Renault connaissent tous deux des diminutions de leurs ventes.

Un tournant historique en 2020

Depuis 2020, les véhicules électriques commencent réellement à se démocratiser. Avec les 110 916 VE vendus cette année, c’est une augmentation de plus de 159% des ventes en un an. Selon les chiffres de l’Avere, les véhicules électriques s’octroient actuellement 6.7% des parts de marché alors qu’en 2019, ils ne représentaient que 1.9% de ses parts.