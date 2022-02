Une campagne de pub pour présenter Tesla au Président Biden

Vu à Times Square

Reddit nous a permis de tomber sur ce tweet on ne peut plus explicite du fondateur de Tesla, Elon Musk. Sur l’une des avenues les plus passantes au monde, un immense écran (on s’en rend compte quand on rapporte sa taille à celle du bâtiment) présente le tweet suivant : « cela commence avec un T, cela finit par un A, il y a ESL au milieu ».

Une surprise pour les fans de la marque qui n’ont pas attendu avant de s’emparer du sujet. En effet, de nombreux commentateurs estiment que c’est une façon de se rendre hyper visible pour le monde entier, qu’il soit économique ou politique. C’est une façon de s’imposer plus qu’originale qui aura retenu l’attention du président des Etats-Unis, à n’en pas douter.

Le président élu Joe Biden présente un sac mixte pour Tesla

Du côté des pros, les objectifs déclarés de Biden en matière d’énergie propre et de fabrication pourraient signifier de nouvelles incitations gouvernementales pour les fabricants américains, en particulier les fabricants de véhicules électriques.

Mais une application plus stricte des réglementations du travail, financières et autres pourrait rendre plus difficile pour Tesla et son PDG mercuriel, Elon Musk, de repousser les limites.

D’ailleurs, le fondateur de Kynikos Associates et célèbre vendeur de shorts Tesla, Jim Chanos, était l’un des premiers promoteurs de Biden, et Steve Westly, un ancien membre du conseil d’administration de Tesla, était également une grande collecte de fonds pour Biden.

Initiatives d’énergie verte

Il y a maintenant deux ans, dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre 2020, Tesla a déclaré 397 millions de dollars de revenus provenant de ventes de crédits réglementaires environnementaux. Cela a marqué son cinquième trimestre consécutif de rentabilité déclarée, chacun étant rendu possible par des ventes à crédit.

Heureusement pour Tesla et Musk, les objectifs de la politique «Build Back Better» de Biden pour l’énergie propre et la fabrication donneraient un coup de pouce à Tesla et à d’autres constructeurs de véhicules électriques nationaux, notamment General Motors, Rivian et Lucid.

Tesla snobé par Joe Biden il y a quelques mois

En août 2021, le président des Etats-Unis, qui venait de présenter son plan en faveur de la voiture électrique, avait « oublié » de convier Tesla. Un affront auquel, forcément, Elon Musk a répondu, cinglant.

« Yeah, bizarre que Tesla n’ait pas été invité » : ce tweet, faussement candide, est la réponse d’Elon Musk à un message de CleanTechinca, qui se demandait si Tesla n’avait pas été volontairement évincé du « plan automobile » présenté ces dernières heures par le président des Etats-Unis Joe Bidden.

Histoire cependant de ne pas trop souffler sur les braises et sachant l’importance de Tesla dans le paysage automobile « vert » américain, la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki a ainsi inféré son point devant les médias : « Nous saluons bien sûr les efforts des constructeurs automobiles qui reconnaissent le potentiel d’un futur véhicule électrique et soutenons les efforts qui aideront à atteindre l’objectif du président. Et certainement, Tesla fait partie de ces entreprises. »

Une consultation à venir

Hier, Bloomberg déclarait que « l’administration Biden est prête à consulter Musk de Tesla sur les puces », selon Gina Raimondo, la Secrétaire au Commerce des Etats-Unis. En effet, la crise des semi-conducteurs a montré leur importance pour le secteur automobile. Stabiliser cette chaîne serait favorable à tous.

Cependant, le Président Biden aurait refusé à plusieurs reprises cette éventualité. A suivre…