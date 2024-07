Tesla et Samsung ont annoncé un partenariat révolutionnaire visant à intégrer les produits Tesla Energy dans la plate-forme SmartThings Energy de Samsung. Cette collaboration permet aux clients de gérer de manière optimale leur consommation, stockage et production d’énergie domestique directement depuis l’application SmartThings.

Gestion intégrée de l’énergie

Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de l’application SmartThings pourront désormais suivre et contrôler l’utilisation de leurs dispositifs Tesla, notamment :

Tesla Powerwall

Solar Inverter de Tesla

Tesla Wall Connector

L’interface conviviale de l’application offre un tableau de bord complet permettant de surveiller la consommation énergétique, de stocker l’excédent et de maximiser l’efficacité de l’énergie solaire produite.

Avantages pour les consommateurs

Les bénéfices de cette intégration sont multiples pour les consommateurs :

Optimisation de la consommation : Les utilisateurs peuvent suivre en temps réel leur consommation énergétique et ajuster leurs habitudes pour réduire les coûts.

Le Tesla Powerwall permet de stocker l'énergie excédentaire produite en journée pour l'utiliser pendant la nuit ou lors des pannes de courant.

En intégrant le Solar Inverter de Tesla, les utilisateurs peuvent augmenter leur utilisation des énergies renouvelables, réduisant ainsi leur empreinte carbone.

Après avoir installé les produits Tesla Energy et connecté ces derniers à l’application SmartThings, les utilisateurs peuvent configurer des alertes personnalisées et des automatisations. Par exemple, l’application peut prédire les meilleures heures pour utiliser ou stocker l’énergie en fonction des conditions météo et des tarifs de l’électricité.

Vers une maison intelligente et autonome

Ce partenariat marque un pas de plus vers des maisons intelligentes et autonomes où chaque aspect de la consommation énergétique peut être contrôlé et optimisé via une seule plateforme. Cela représente une avancée significative dans la gestion de l’énergie domestique, promettant des économies substantielles et un impact environnemental réduit.

À mesure que les technologies évoluent, les collaborations comme celle entre Tesla et Samsung sont vitales pour offrir aux consommateurs une expérience intégrée et améliorer la durabilité.