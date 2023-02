Pourquoi choisir le wall connector Tesla ?

De nombreux propriétaires de Tesla souhaitent s’équiper de la borne fabriquée par le constructeur. Les raisons sont multiples: il y a bien entendu une question de design et d’écosystème constructeur. Vous trouverez dans cet article, toutes les informations sur la borne Tesla et les autres bornes que vous pourriez également vouloir installer.

Qu’est-ce que le Wall Connector ?

Le Wall Connector est la borne de recharge créée par Tesla pour répondre à la demande des clients du constructeur qui souhaitent profiter des services de rechargement à domicile permis par l’émergence du véhicule électrique.

Le Wall Connector de 3ème génération est une solution de recharge à domicile pratique pour les véhicules électriques Tesla et non-Tesla. Sa conception légère assure une installation polyvalente en intérieur ou en extérieur et adaptée à une multitude de systèmes électriques. Il est conçu pour les maisons, les appartements, les établissements hôteliers et les lieux de travail.

À domicile, il vous permet de brancher votre véhicule pendant la nuit et de commencer ainsi votre journée avec un véhicule entièrement chargé.

Cette borne de recharge est compatible avec tous les véhicules électriques dotés d’un port de recharge de type 2.

Quelles sont les caractéristiques et fonctionnalités du Wall Connector ?

Vendu à 500 euros, le Wall Connector Tesla doit être installé par un électricien qualifié.

Il peut recharger votre voiture électrique à une vitesse maximale de 48 ampères (environ 11,5 kW) pour les véhicules équipés de la technologie Dual Chargers, ou jusqu’à 32 ampères (environ 7,7 kW) pour les autres véhicules Tesla.

Le chargeur mural de Tesla est équipé d’un cordon de charge intégré de 24 pieds (7,3 mètres) qui vous permet de garer votre voiture à une distance confortable du chargeur, ainsi que d’un connecteur pour le port de recharge de votre Tesla. Il est également équipé d’une technologie de gestion de l’énergie qui permet de répartir efficacement la puissance entre plusieurs véhicules connectés au même circuit.

La Wall Connector de Tesla est disponible en deux modèles: l’un avec un boîtier en plastique et l’autre avec un boîtier en métal, ce dernier étant plus résistant aux intempéries et plus durable.

Compatible avec tous les VE dotés d’un port de recharge de type 2

Connectivité Wi-Fi pour les mises à jour du micrologiciel à distance

Jusqu’à 71 km d’autonomie par heure

Jusqu’à 22 kW avec des réseaux électriques triphasés

Partage de puissance pour prendre en charge plusieurs Wall Connectors

Installation facile sur les réseaux monophasés ou triphasés

Ouverture du port de recharge Tesla à partir du connecteur

Option permettant de définir le courant maximal pendant l’installation

Longueur du câble 7,3 m

Avantages et inconvénients de la borne Tesla?

Avec le Wall Connector, profitez de l’expertise en matière de chargement du constructeur TESLA.

Avantages de la Borne Tesla:

Vitesse de charge élevée : La Wall Connector de Tesla peut charger votre voiture électrique Tesla à une vitesse maximale de 48 ampères (selon le modèle de la voiture), ce qui est plus rapide que la plupart des autres chargeurs de niveau 2 disponibles sur le marché.

Conception élégante : Le chargeur mural est conçu pour être élégant et discret, avec un boîtier en plastique ou en métal qui peut être personnalisé en fonction de la couleur de votre voiture.

Compatibilité avec les véhicules Tesla : La Wall Connector est spécialement conçue pour être utilisée avec les voitures électriques Tesla, ce qui signifie qu’elle est parfaitement compatible avec les modèles de voiture Tesla.

Gestion de l’énergie : La Wall Connector de Tesla dispose d’une fonction de gestion de l’énergie qui permet de répartir efficacement la puissance entre plusieurs voitures connectées sur le même circuit.

Installation professionnelle : L’installation de la Wall Connector de Tesla doit être effectuée par un électricien qualifié, ce qui garantit une installation sûre et conforme aux normes.

Inconvénients de la Borne Tesla:

Coût : Le prix de la Wall Connector de Tesla est plus élevé que celui de nombreux autres chargeurs de niveau 2 disponibles sur le marché.

Besoin d’un adaptateur : Si vous avez une voiture électrique Tesla plus ancienne qui n’est pas équipée de la technologie Dual Chargers, vous devrez acheter un adaptateur pour utiliser la Wall Connector à pleine puissance.

Installation requise : L’installation de la Wall Connector de Tesla nécessite un électricien qualifié, ce qui peut être un inconvénient pour ceux qui préfèrent effectuer des installations par eux-mêmes.

Non éligibles aux aides d’Etats: En effet, pour recevoir les crédits d’impôts et primes Advenir, il est nécessaire de fournir une facture qui comprend la borne de recharge et la pose, ce qui n’est pas possible si vous achetez par vous même en tant que particulier ou professionnel le produit. Localisation : La Wall Connector doit être installée à un endroit fixe, ce qui peut être un inconvénient pour ceux qui ont besoin de charger leur voiture dans différents endroits.

Quelles sont les bornes que vous pourriez également choisir pour recharger votre Tesla ?

ABB DC destination

La borne de recharge rapide ABB DC Destination est un modèle de 11 à 24 kW idéal pour les installations collectives.

Elle dispose de deux points de charge avec une prise Type 2, ce qui permet la recharge simultanée de deux véhicules électriques. Elle peut être installée au sol ou sur un mur, selon les besoins de l’utilisateur.

Elle est équipée d’une communication 4G pour la télémétrie et la maintenance à distance, ainsi que d’une garantie de 36 mois. Avec des dimensions de 770 x 584 x 294 mm (H x L x P) et un poids de 70 kg, la borne est facile à installer et convient parfaitement pour une utilisation en extérieur grâce à ses protections IP54 / IK10. La plage de température de fonctionnement est de -35°C à 45°C, ce qui permet une utilisation en toute saison. Avec un prix de 1 662,36 € chez RS, la borne de recharge ABB DC Destination offre une solution de recharge pratique et économique pour les collectivités et les entreprises souhaitant investir dans une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.

SCHNEIDER EVLink Wallbox plus

La SCHNEIDER EVLink Wallbox plus est une borne de recharge murale pour véhicules électriques qui offre une puissance de 32A/7kW. Elle est proposée au prix de 1813 € chez SE et ne pèse que 5,7 kg, ce qui en fait une solution compacte et facile à installer.

Avec ses dimensions de 480 x 331 x 170 mm, la Wallbox plus est adaptée à une installation murale et permet une recharge pratique et rapide de votre véhicule électrique. Elle est également équipée d’une garantie de 24 mois pour une utilisation en toute sérénité.

La communication 4G de la Wallbox plus permet un suivi à distance de la recharge, tandis que ses protections IP54/K10 offrent une sécurité accrue pour une utilisation en extérieur. La Wallbox plus dispose également d’un mode de recharge 3 et peut être utilisée dans une plage de température allant de -30 à 50°C, ce qui la rend adaptable à différents environnements.

Enfin, la borne de recharge propose un point de charge pour un véhicule électrique, ce qui en fait une solution pratique et efficace pour recharger votre voiture électrique à domicile.

WALLBOX Copper SB

La borne de recharge murale Wallbox Copper SB est une solution pratique et abordable pour les propriétaires de véhicules électriques. Elle offre une plage de puissance allant de 3,7 kW jusqu’à 22 kW, selon les besoins de recharge. Elle est disponible au prix de 765 € HT chez born-hub et ne pèse que 2 kg, avec des dimensions de 260x192x113 mm.

La Copper SB est une borne de recharge individuelle ou collective avec une garantie de 24 mois. Elle dispose d’une connectivité 4G, Wi-Fi et Bluetooth pour un suivi à distance de la recharge et d’une protection IP54 / IK08 pour une utilisation en extérieur. Elle peut fonctionner dans une plage de températures allant de -25°C à 40°C et doit être installée de manière murale.

La Copper SB est conçue pour une utilisation individuelle avec un seul point de charge. En somme, la Wallbox Copper SB est une solution de recharge fiable et pratique, idéale pour les propriétaires de voitures électriques, offrant une large plage de puissance et une connectivité complète pour un suivi à distance de la recharge.

Faites installer votre borne de recharge par les installateur de notre réseau expert

Nous aidons les propriétaires de voitures électriques à installer des bornes de recharge chez eux, au travail ou dans d’autres lieux publics, en veillant à ce que les bornes soient installées correctement et en conformité avec les normes de sécurité en vigueur. Notre réseau spécialisé trouvera pour vous la meilleure alternative selon le modèle de véhicule que vous possédez et l’usage que vous en faites.

