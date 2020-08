Le Tesla Powerwall est un produit commercialisé par Tesla Energy. Quel est l’intérêt d’un tel produit? Stocker l’énergie pour la redistribuer sur des créneaux efficients pour votre foyer ou votre entreprise. Si vous avez besoin de conseil sur ces installations, vous pouvez nous contacter.

Devons nous acheter Tesla Powerwall ?

Il y a quelques semaines, Tesla a annoncé une batterie domestique, le Powerwall. L’effervescence étant retombé, il est temps, pour nous, de répondre à quelques questions et de faire le point.

Pourquoi vouloir une batterie pour votre maison ?

C’est sûrement la première question, et la plus importante, qui vient à l’esprit quand on pense à Tesla Powerwall. Pour faire bref, une batterie permet d’être moins dépendant du réseau électrique. Ainsi, si vous générez de l’électricité renouvelable à domicile (solaire, éolienne,…), la batterie permet de stocker cette énergie pour la réutiliser plus tard, principalement la nuit lorsque la production s’arrête. La batterie permet aussi de réduire la facture électrique, et soulage le réseau. En effet, elle vous permet de charger la nuit, lorsque les prix sont plus faibles, et d’utiliser l’énergie stockée lors de la journée lorsque la demande est élevée. C’est gagnant-gagnant, vous payez moins, et le réseau électrique est moins sollicité.

Pourquoi le Powerwall serait-il différent des autres batteries ?

Nous avons toujours eu la possibilité d’avoir des batteries domestiques. La façon la plus commune était d’utiliser une batterie au plomb, comme celles de nos voitures. Ce n’était pas aussi simple, puisqu’il fallait connecter un grand nombre d’éléments ensemble, et lorsque un élément était déchargé, il fallait le remplacer par un autre chargé. De plus, pour obtenir une capacité suffisante, il fallait dépenser beaucoup d’argent, ce n’était pas très joli, cela prenait beaucoup de place et il fallait avoirs un minimum de connaissance pour s’en occuper.

Le Powerwall semble vouloir rendre cette technologie plus “domestique”, en tout cas plus pratique et beaucoup plus esthétique. Elle se monte sur le mur et vous n’avez pas besoin d’intervenir sur les éléments qui composent cet batterie. Et pour couronner le tout, le prix d’une batterie est raisonnable, puisque il est compris entre 3000$ et 3500$, mais si la puissance ne suffit pas, il est possible de coupler jusqu’à 9 éléments.

Donc il suffit d’acheter cette batterie pour alimenter sa maison ?

En fait non, chez soi nous disposons de courant alternatif, alors qu’une batterie ne délivre que du courant continu. Cela signifie qu’il va falloir s’équiper d’un appareil, appelé convertisseur continu-alternatif, afin de convertir le courant d’un type à l’autre. Ainsi, pour alimenter de nombreux appareils domestiques, la batterie va délivrer un courant continu, qui va être converti en courant alternatif par le convertisseur, pour être transformé en courant continu par votre appareil. C’est illogique, mais cela fonctionne comme cela, le courant alternatif étant plus facile à transporter, c’est cette solution qui a été retenu, mais le stockage n’est possible qu’avec du courant continu, donc il faut jongler avec ces deux types de courant.

En bref, cette batterie, déjà en rupture de stock, n’est qu’un élément d’un dispositif assez coûteux à mettre en place. Les premiers acquéreurs devraient être les possesseurs de panneaux solaires ou d’éoliennes, qui possèdent déjà une partie de l’installation nécessaire, ainsi que les personnes ayant régulièrement des problèmes d’alimentation électrique. Pour les autres, la réflexion devrait être un peu plus longue, le temps faire le point des avantages et des inconvénients.

Plus d’info (en anglais) sur le site officiel ou sur le forum

Nous vous rappelons que la vidéo officielle traduite en Français par notre rédaction est disponible ici.

Source : Wired