En Chine, Tesla collabore avec l’éditeur de Jeu vidéo Tencent pour mettre en avant la Tesla Model 3 et la Tesla Model X dans le jeu mobile Game for Peace. Une pratique qui a fait bondir les ventes.

Un placement produit de qualité

On peut voir plusieurs produits de Tesla dans la vidéo que vous pourrez retrouver en fin d’article. Nous notons la réalisation qui est de grande qualité et qui permet d’intégrer parfaitement le Tesla Semi et la Tesla Model S dans un univers Cyber-Punk qui doit plaire à Elon Musk.

Intégration du Tesla Semi

C’est aussi très plaisant de voir rouler le Tesla Semi même virtuellement. La cargaison qu’il délivre sur le port de Shanghai à proximité d’une splendide usine Tesla reflète parfaitement les cas d’usage que ce poids lourd sera amené à remplir.

Vous pourrez également noter la présence de magie dans ce spot puisque le volume du conteneur n’est pas du tout aux côtés de la Tesla Model S mis en avant dans ce spot.

Un coup marketing qui fait bondir les ventes

La bonne réalisation et la parfaite collaboration entre les équipes de Tesla et Tencent ont permis à la marque d’enregistrer des commandes en hausse sur le véhicule présent dans cette vidéo. Démarche marketing intéressante, non?

vidéo de lancement du jeu