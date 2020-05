Vous saviez que la Tesla était une voiture de geek? Vous en doutiez encore? Avez ce produit, vous n’allez plus pouvoir en douter. Nous vous annoncions la création d’un slack privé mondial avec des propriétaires qui scrutent en permanence l’after-market mondial et qui partagent avec notre communauté, les meilleures informations.

Un anneau pour ouvrir votre Tesla Model 3 et Tesla Model Y

Vous avez bien lu, il est désormais possible d’ouvrir votre Tesla Model 3 et bientôt pour l’Europe votre Tesla Model Y. Ce produit a été testé et approuvé par notre mentor US, Dr Chew. Regardez son compte Instagram, vous verrez qu’il s’agit d’un propriétaire star de l’aftermarket et surtout de l’intégration sur sa Tesla de ces accessoires trouvés aux 4 coins de la planète, ce qui n’est pas exactement la même chose.

D’ailleurs voyez son garage!

Garage de Dr Greg Chew! @teslachew sur Instagram!

Une fois jumelé avec votre carte, l’anneau fonctionne exactement comme une clé secondaire. L’anneau est parfaitement autonome pour ouvrir votre Tesla et vous pouvez bien entendu continuer à utiliser votre carte pour l’ouvrir.

L’anneau en lui-même

Matériel: Porte-clés en céramique de zircone (Sûr, non toxique et respectueux de l’environnement)

Circonférence: 5,18 cm / 5,43 cm / 5,72 cm / 5,94 cm / 6,22 cm / 6,5 cm / 6,69 cm

Diamètre du porte-clés: 16,5 mm / 17,3 mm / 18,2 mm / 18,9 mm / 19,8 mm / 20,7 mm / 21,3 mm

Épaisseur: moins de 2,5 mm (la taille de la bague peut être sélectionnée en fonction de vos mesures, mesure manuelle, il peut y avoir une erreur de 0,5 à 1 cm)

Couleur: noir / blanc

Comment l’anneau fonctionne-t-il?

Cet anneau est activé grâce à votre carte officielle Tesla. Le créateur de ce produit, a extrait la puce de la clé officielle pour l’intégrer dans son anneau en Zirkon. Il est donc parfaitement compatible avec votre véhicule et vous le gérez exactement comme une clé.

Votre Model 3 est vendue avec deux cartes d’accès et cet anneau vous permet d’avoir un troisième moyen d’accès quand votre téléphone n’est pas accessible ou si vous voulez la confier à un tiers ( voiturier ou un chauffeur par exemple ).

Pour ouvrir ou fermer le véhicule, vous n’avez qu’à taper délicatement l’anneau contre le montant de la porte côté conducteur.

Si vous vous servez de l’anneau pour démarrer votre voiture, vous n’avez pas besoin de retirer l’anneau pour le placer sur le porte goblet comme vous pouvez le vivre actuellement avec la clé.

Bon anniversaire Tesla Mag! 7ans déjà!

Je pirate cet article pour vous annoncer la création de notre Tshirt anniversaire pour fêter l’occasion! Merci d’être là depuis si longtemps! Merci aux membres fondateurs! Merci aux Membres Plus! Merci à nos lecteurs!

Comment obtenir cet anneau?

Nous inaugurons avec ce produit la marketplace Tesla Magazine et nous intégrons ce produit à la marketplace dès aujourd’hui. Le vendeur vous le propose à 99€ au lieu de 120€ habituellement. Contactez-nous dès maintenant!

Attention: Tesla Magazine propose ce produit en Marketplace, i.e. nous ne le vendons pas directement.

Photos et vidéos